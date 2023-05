Apavil SA, prezentă la Forumul Regional al Apei „Dunăre – Europa de Est” 2023

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

În perioada 23-25 mai 2023, la Sibiu, Asociația Română a Apei a organizat, împreună cu Apă Canal Sibiu și primăria Municipiului Sibiu, Forumul Regional al Apei „Dunăre – Europa de Est” 2023 , cel mai mare eveniment dedicat industriei apei din sud estul Europei. Reunind specialiști din domeniul apei, reprezentanți ai autorităților publice și locale, ai mediului academic, dar și producători, constructori și importatori de materiale și echipamente, ediția de anul acesta s-a desfășurat, ca și cea de anul trecut, la Pavilionul Expozițional REDAL EXPO din Sibiu. Deschiderea oficială a fost făcută de către Președintele Asociației Române a Apei, Ilie Vlaicu, în data de 23 mai 2023, în prezența invitaților oficiali din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, administrației locale, operatorilor de apă și canalizare, mai multor asociații de profil din România, precum și a Asociației Internaționale a Apei. La eveniment a fost prezentă și o delegație din partea Societății Apavil SA Râmnicu Vâlcea care, pe parcursul celor trei zile, a participat la o serie de evenimente: Expoziţia de specialitate „ExpoApa®” – ediţia cu numărul 23; Conferința Tehnico-Științifică internațională – organizată de Asociaţia Română a Apei, în parteneriat cu International Water Association și în colaborare cu Universitatea Politehnică Bucureşti, respectiv Universitatea de Tehnică de Construcţii Bucureşti; Seminarul „Finanțarea infrastructurii de apă prin fonduri europene și corelarea programelor de investiții din sector” – organizat în parteneriat cu Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene (MIPE); Atelierul de lucru internațional „Reglementarea economică a serviciilor de apă” – organizat cu suportul Grupului pentru Economie și Statistică al Asociației Internaționale a Apei (IWA) și al Comisiei Principale Dezvoltare – Economie a Asociației Române a Apei (ARA), cu sprijinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC); Concursul „Instalare branșament sub presiune”; Sesiuni de prezentări firme; Alte manifestări de interes pentru sectorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Pe parcursul celor trei zile a putut fi vizitată expoziţia de specialitate „ExpoApa®” – ediţia cu numărul 23, unul dintre punctele forte ale Forumului Regional al Apei „Dunăre – Europa de Est”, în cadrul căreia cele mai importante companii din domeniul apei au expus soluții și produse inovatoare, adaptate cerințelor pieței. Acest eveniment de anvergură a demonstrat, încă o dată, interesul pentru introducerea progresului tehnic, schimbul de idei și soluții aplicative între manageri, proiectanți, cercetători și operatori de servicii de alimentare cu apă și de canalizare din țară și din străinătate. • Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597