EDITURA VÂLCEANĂ „ANTIM IVIREANUL” – prezentă cu stand la Târgul Internațional de Carte Bookfest 2023

În perioada 24-28 mai 2023, Târgul Internațional de Carte Bookfest își deschide porțile la București. Ediția a XVI-a, cea din acest an, are Italia ca țară invitată de onoare.

Reprezentând cartea vâlceană, Editura „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, director Ioan Barbu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, expune la standul D17 din Pavilionul B2 Romexpo un număr impresionant de volume, semnate de valoroși scriitori din țară și de peste hotare, cei mai mulți prezenți, recent, la ediția a XII-a a Salonului Național de Carte „Rotonda Plopilor Aprinși” de la Râmnicu Vâlcea. Între scriitori prezenți cu volume la Bookfest 2023, în cadrul unor prezentări de carte și sesiuni de autografe, publicul cititor va avea ocazia să procure volume ale unor autori cu renume, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, președinte Nicolae Manolescu. Volumele prezente pe standuri sunt semnate de scriitorii Ilie Gorjan, Ion Andreiță, Lia-Maria Andreiță, Ioan Barbu, Octavia Nedelcu, Ion Drăghici, Costel Nedelcu, Nicolae Georgescu, Marin Dumitrescu, Aureliu Goci, Gabriela Banu, Constantin Argeșanu, Ion Dulugeac, Claudia Voiculescu, Mircea Perpelea, Mihai Antonescu, Ion Predescu, Eliza Roha, Victoria Milescu, Evelyne Maria Croitoru, Emilia Dănescu, Gabriela Stanciu Păsărin, Eugenia Duță și alții.

În rândurile de mai jos vă prezentăm programul detaliat al lansărilor și prezentărilor de carte care vor avea loc sub egida Editurii „Antim Ivireanul”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.

Editura „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea Evenimente/ lansări și prezentări de cărți la Scena Arca și la Cafeneaua Literară

Târgul Internațional de Carte Bookfest București, ediția a XVI-a (24 – 28 mai 2023), ROMEXPO București, Pavilion B2. Editura Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea, afiliată la Asociația Difuzorilor și Editorilor – Patronat al Cărții (ADE-PC), are repartizat spațiu la Standul D17.

MIERCURI, 24 mai, între orele 14.00-15.55

Scena ARCA

Lansarea volumelor:

* „Arborele de apă” – poemul Dunării, de Ioan Barbu. Prezintă – Mihai Antonescu

*„Al treilea ochi” , de Emilia Dănescu. Prezintă Mihai Antonescu

*„Reverențe nostalgice” de Claudia Voiculescu. Prezintă Passionaria Stoicescu

* „Decret. Coșmarurile total interzise” , roman, ediția a doua revăzută, de Costel Nedelcu. Prezintă Răzvan Nicula

Moderator – Mihai Antonescu

JOI, 25 mai, între orele 16.30-17.25

Cafeneaua Literară

* Lansarea volumului „Desculț, printre amintiri” și prezentarea cărții cu eseuri politice „Vulpea la struguri” , ambele de Mircea Perpelea. Prezintă Miron Manega

Prezentarea volumelor:

* „Al doilea cer”, povestiri și „Un Ragaiac interbelic” Studiu monografic Gib I. Mihăescu, ambele de Ioan Barbu. Prezintă Costel Nedelcu

Moderator – Emilia Dănescu

VINERI, 26 mai, între orele 14.00-14.55

Cafeneaua Literară

Șapte ani împreună cu revista de literatură, artă și civilizație „Rotonda valahă”. Prezintă revista scriitorii Ion Andreiță și Costel Nedelcu

* Prezentarea volumului de versuri „Caution” de Costel Nedelcu. Prezintă și citește poezii din volum – autorul

Moderator Ioan Barbu



Distribuie pe:

Tweet

WhatsApp

Imprimare

Email