Pacienți din programe de sănătate, la specialist fără trimitere de la medicul de familie

PACIENȚII CU AFECȚIUNI CRONICE ÎNSCRIȘI ÎN ANUMITE PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE VOR PUTEA AJUNGE DIRECT LA MEDICUL SPECIALIST, FĂRĂ A MAI FI NECESAR BILETUL DE TRIMITERE DE LA MEDICUL DE FAMILIE. MĂSURA A FOST OFICIALIZATĂ PRINTR-UN ORDIN COMUN SEMNAT DE MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, ALEXANDRU ROGOBETE, ȘI DE PREȘEDINTELE CASEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE (CNAS), HORAȚIU MOLDOVAN.

Prin această modificare legislativă se vor reduce timpii de aşteptare, se va simplifica accesul la tratamente şi pacienţii vor beneficia mai rapid de îngrijirile medicale de care au nevoie.

Afecțiunile medicale vizate

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice – la medicii de specialitate desemnaţi în programul naţional pentru prescrierea tratamentelor şi materialelor sanitare specifice.

Hemofilie şi talasemie – la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului naţional.

Boli rare – la specialiştii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie şi altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare.

Tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienţii înrolaţi în Programul naţional de control al tuberculozei.

HIV/SIDA – la medicul infecţionist pentru pacienţii înrolaţi în Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA.

Sănătatea femeii şi copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie şi genetică medicală, pentru diagnostic pre- şi postnatal, dar şi pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

Informații furnizate de Biroul de presă al CAS Vâlcea