Întâlnirea Anuală a Ambasadorilor eTwinning

Lansat în 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, începând din 2014.

Acțiunea se adresează tuturor școlilor din învățământul preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de disciplina predată, directorilor de unități școlare și inspectorilor școlari.

Implicarea profesorilor și copiilor (preșcolari, elevi, studenți) în proiecte eTwinning aduce o mulțime de beneficii acestora precum: dezvoltarea abilităților de comunicare într-o limbă internațională, îmbunătățirea competențelor digitale, extinderea orizontului cultural, motivație pentru învățare – copiilor; acces la o comunitate globală, dezvoltare profesională continuă, inovație în pedagogie, creșterea satisfacției în muncă – profesorilor; promovarea imaginii școlii, iar aici pot aminti că Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Rm. Vâlcea a devenit Școală eTwinning pentru Anul școlar 2025-2026.

Ca orice acțiune de succes, eTwinning are o rețea de ambasadori, gata oricând să colaboreze pentru a costrui, alături de profesorii implicați în proiectele eTwinning, idei minunate de colaborare națională și internațională.

În perioada 4-6 august 2025, a avut loc Întâlnirea Anuală a Ambasadorilor eTwinning România, la Mamaia.

Într-o atmosferă de poveste, la malul Mării Negre, rețeaua Ambasadorilor eTwinning (care are în componența sa patru cadre didactice din Rm. Vâlcea – https://etwinning.ro/ambasadori/) și-a desfășurat întâlnirea comună, unde fiecare și-a adus aportul într-ul fel sau altul.

O serie de activități comune: ateliere de lucru și promovări de bune practici în eTwinning au îmbunătățit latura colaborațională a acestui grup.

20 de ani de activitate eTwinning, de activități care te binedispun și îți încarcă bateriile pentru o lungă perioadă de timp sunt necesare fiecărui cadru didactic dedicat!

Și acest lucru nu este specific doar ambasadorilor, ci și cadrelor didactice implicate în proiecte eTwinning!

Dacă nu ai participat, dacă nu ai fost implicat într-un proiect eTwinning – încearcă și vei avea parte de beneficii minunate! Mulțumesc, eTwinning Romania!

Material redactat cu sprijinul Prof. înv. preșc. Ispir Iuliana-Florentina, Ambasador eTwinning – Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată, Rm. Vâlcea