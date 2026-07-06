O parte din strada Dacia, rămâne fără apă. Când, cât timp? 👇🏻👇🏻👇🏻

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de remediere a pierderii de apă potabilă identificată pe conducta din OL D114 mm din Municipiul Rm. Vâlcea, Strada Dacia, în data de 07.07.2026, în intervalul orar 900–1700, se va întrerupe furnizarea apei potabile către consumatorii din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Dacia, respectiv: Blocul 86, Blocul 19 (toate scările aferente), sediul APAVIL S.A., spațiile comerciale ale societății NOIL, precum și imobilele din zonele adiacente.

„Echipele de intervenție ale APAVIL S.A. vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei), se vor efectua purjări în zona respectivă și în zonele adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au precizat reprezentanții APAVIL Vâlcea.