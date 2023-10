Email the Author

„Una dintre bătăliile pe care turismul le dă în întreaga lume este aceea de a acoperi, prin serviciile sale, întreaga perioadă a unui an calendaristic. Turismul vâlcean s-a alăturat acestei tendințe în urmă cu treizeci de ani. A făcut-o destul de întâmplător, cu timiditate, în perioada de început, aflat încă în procesul de a supraviețui perioadei de tranziție care s-a prelungit. Acum, există capacități de cazare și de tratament cu funcționare în toate anotimpurile în fiecare dintre stațiunile vâlcene cu profil balnear. La Călimănești și la Olănești, la Băile Govora și chiar la Ocnele Mari, unde deschiderea pentru public a salinei a făcut posibilă prezența turiștilor și în extrasezon. Zilele acestea pare să se încheie seria vacanțelor de vară. Spun pare, pentru că vremea este frumoasă, caldă pentru această perioadă, iar Călimănești, în principal, este încă destul de aglomerat. Toamna are mult farmec și pe Valea Oltului, și pe aceea a Olăneștiului și în pădurile Govorei. Ce să mai spun despre dealurile Drăgășanilor, de pe care se culeg strugurii, și despre Valea Lotrului și Țara Loviștei! Agroturismul, atât cât este el, oferă multe oportunități turiștilor care se aventurează în această perioadă în zona în care trăim” , și-a început Eugen Neață prezentarea.

