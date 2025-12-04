LOVITURĂ DE TEATRU! ANTRENORUL SORIN BUCUROAIA VA REZILIA CU FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU! CE SPUNE CLUBUL

Antrenorul Sorin Bucuroaia va rezilia în zilele următoare contractul cu FC Păușești-Otăsău, cu doar două etape înaintea finalului de an. De altfel, în lipsa acestuia, ultimele două antrenamente ale FCPO au fost conduse de secundul Ștefan Răducea, așa cum se va întâmpla și la partida de vineri, de la Mediaș. Bucuroaia nu a dorit să comenteze ruptura de FCPO, invocând laconic „motive personale”.

Într-un mesaj emoționant pe grupul de comunicare al echipei, el și-a luat la revedere de la jucătorii săi. „Vreau să vă mulțumesc, leii mei, pentru tot ceea ce am realizat împreună de-a lungul acestui an. Ați fost familia mea, căreia i-am dat totul, pe teren și în vestiar. Să fiți mândri, ați realizat enorm pentru fotbalul vâlcean, ați demonstrat caracter, omenie și calitate fotbalistică. Puteți să faceți lucruri importante în continuare, indiferent cine ar veni la echipă. Vă iubesc și o să vă am în sufletul meu mereu„, au fost cuvintele transmise de antrenor.

Reprezentanții FCPO au fost de asemenea discreți, declarând, totuși, prin primarul Cătălin Avan: „Nu avem ce să spunem, că nu a fost dat afară de cineva! Să vă declare el de ce a plecat de la echipă, că noi nu știm motivele! Eu pot spune doar atât: mâine echipa merge la Mediaș să câștige punctele pierdute lamentabil în meciul tur! Dumnezeu cu noi!„.

Sosit la Otăsău în octombrie 2024, Sorin Bucuroaia a reușit promovarea în Liga 3 și calificarea în sferturi finală zonale ale Cupei României. După 15 etape, el lasă FCPO pe un decent loc 7 în clasamentul seriei 6 din Liga 3, cu un parcurs de 6 victorii, 2 remize și 7 înfrângeri, între succese și cel cu lidera SCM Râmnicu Vâlcea.