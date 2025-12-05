LIGA 3, SERIA 6. ÎN ZĂVOI, SCM RÂMNICU VÂLCEA – VIITORUL DĂEȘTI, ORA 14. FCPO SE DEPLASEAZĂ LA MEDIAȘ

➡️Ambiții de vecini, indiferent de locul în clasament, între SCM Râmnicu Vâlcea și Viitorul Dăești. În tur, a fost 2-0 pentru Dandea & comp., după golurile lui Ivan și Rusu.

➡️SCM se prezintă în postură de lideră detașată a seriei, în timp ce dăeșteni simt frigul subsolului, mai ales după ce au obținut doar un punct în ultimele trei etape. Formația lui Constantin Schumacher pleacă favorită, însă cu 13 goluri marcate în 7 partide în deplasare, a patra performanță în serie, Viitorul își joacă și ea cartea.

🎤Jean Turmacu, președinte secție fotbal SCM: „Va fi un meci foarte dificil, contra unei echipe incomode, care are cel mai mare număr de meciuri terminate la egalitate din serie. Sperăm să facem o partidă reușită, care să ne ajute să avem niște sărbători liniștite”.

🎤Marius Vlădoi, director sportiv Viitorul: ” Avem două înfrângeri consecutive, jucăm în următoarele două etape cu locul unu și doi din serie, sperăm să scoatem ceva din aceste jocuri! Vom evolua mâine în alte condiții, mult mai bune, spre deosebire de terenul impracticabil, după părerea mea, care a fost la meciul cu Fărcășești Am încredere în băieți că vor da totul pentru un rezultat pozitiv!”

📌SCM Râmnicu Vâlcea – Viitorul Dăești, ora 14, Stadion Zăvoi.

📌Tot de la ora 14, ACS Mediaș – FC Păușești-Otăsău, partidă transmisă în direct pe pagina de Facebook a gazdelor, echipă de play-off în acest moment.