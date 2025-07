Lista lui Putin

De la o provocare a pornit totul. Comentam deunăzi pe Facebook o pagină de umor rusesc, autentic, macabru: la o zi după ce a fost demis, ministrul rus al transporturilor s-a sinucis cu arma cu care fusese decorat de președintele Putin. Cazul face parte dintr-un lung șir de morți suspecte în special în lumea afacerilor. Situația businessurilor rusești nu este nici pe departe una roză atât din cauza sancțiunilor occidentale cât și a transformării economiei într-una de război, în care industria militară acaparează toate investițiile. Prăbușirea afacerilor rusești a fost însoțită de prăbușirea celor care le coordonează, uneori de la etajele superioare ale sediilor de firmă. Provocarea mea este să văd dacă mă încadrez în acest articol cu evocarea tuturor deceselor suspecte cu oameni de afaceri ruși, petrecute de la începutul războiului din Ucraina. Ia să vedem, poate citesc și cei cu simpatii legionare care își doresc impunerea unui regim autoritar cu ajutor rusesc.

Leonid Șulman, șeful serviciului de transport al „Gazprom Invest”, a fost găsit mort în cada unei case de vacanță. Circumstanțele indicau o posibilă sinucidere. Aleksandr Tiuliakov, manager în departamentul financiar al „Gazprom”, a fost găsit spânzurat în garajul locuinței sale din apropierea Sankt Petersburgului. Fostul vicepreședinte al „Gazprombank”, Vladislav Avaev, a fost găsit împușcat într-un apartament din Moscova, împreună cu soția și fiica sa, decedați și ei. Ușa era închisă din interior. Fostul manager al companiei „Novatek”, Serghei Protosenia, 55 de ani, a fost descoperit mort în vila sa din Spania, alături de soție și fiică. Aleksandr Subbotin, fost membru în consiliul de administrație al „Lukoil”, a murit într-un subsol din regiunea Moscovei, în casa unui șaman, unde ar fi mers pentru un tratament împotriva mahmurelii. Iuri Voronov, director al companiei „Astra Shipping”, parteneră a „Gazprom”, a fost găsit împușcat în piscina locuinței sale din apropierea Sankt Petersburgului. Ravil Maganov, președintele consiliului de administrație al „Lukoil”, a murit după ce a căzut de la fereastra unui spital din Moscova. Pavel Pcelnikov, director de comunicare al companiei „Logistica Digitală” din cadrul Căilor Ferate Ruse (RZD), a fost găsit mort pe balconul apartamentului său din Moscova. În decembrie 2022, Pavel Antov, om de afaceri și deputat în Adunarea Legislativă din Vladimir, a murit în India după ce a căzut de la fereastra unui hotel. Ivan Peceorin, director în cadrul Corporației de Dezvoltare a Orientului Îndepărtat și Arcticii, a murit după ce a căzut de pe o barcă în apropierea insulei Ruski, în timpul unei plimbări pe mare. Kristina Baikova, vicepreședintă a „Loko-Bank”, a căzut de la etajul 11 al apartamentului său după o petrecere. Viaseslav Rovneiko, fondator al „Urals Energy” și coproprietar al „Nafta (B) N.V.”, a fost găsit mort în casa sa din zona luxoasă Rubliovka. Igor Șkurko, prim-adjunct al companiei energetice „Iakutskenergo” și fost deputat al partidului „Rusia Unită” a fost găsit mort într-un centru de detenție preventivă (SIZO) din Iakuțk. Vladimir Nekrasov, președintele consiliului de administrație al „Lukoil”, a murit din cauza unei insuficiențe cardiace acute, survenită după un consum excesiv de alcool. Vitalii Robertus, vicepreședinte al companiei „Lukoil”, a fost găsit mort în biroul său din Moscova, pe bulevardul Sretenka. Oficial, cazul a fost raportat ca sinucidere. Mihail Rogaciov, fost director executiv al grupului ONEXIM și fost șef al Fondului Rus pentru Dezvoltare Tehnologică, a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc de locuințe din Moscova. Andrei Badalov, vicepreședinte pentru IT al companiei „Transneft”, a căzut de la etajul 17 al apartamentului său de pe Rubliovka, o zonă exclusivistă din apropierea Moscovei. Am documentat 18 decese suspecte cu ajutorul canalului de Telegram Baza. Or mai fi și altele. După cum se vede, speranța de viață e destul de mică în lumea finanțelor rusești. Ne dorim la fel?