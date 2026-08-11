«ACASĂ – parcurs artistic în casele deschise din Greblești», la o nouă ediție

Evenimentul «ACASĂ – parcurs artistic în casele deschise din Greblești» continuă şi în acest an, în perioada 14 -16 august. Organizatorii vă invită cu drag la Greblești, comuna Câineni, unde veți descoperi un program excepțional ce include expoziții de artă contemporană, ateliere creative pentru copii, concerte, conferințe și lecturi de texte destinate punerii în valoare a bogăției arhitecturii rurale și a spiritului românesc!

Timp de două zile, casele vechi, prispele și cerdacurile din lemn, șurile, beciurile boltite, biserica și ulițele satului devin spații de expoziție, locuri de dialog și de întâlnire între artiști, scriitori, muzicieni și iubitorii de cultură. Grebleștiul se transformă într-un muzeu viu, în care patrimoniul și arta contemporană se completează în cel mai natural mod.

Păstrător al unui patrimoniu arhitectural remarcabil, satul românesc este oglinda istoriei și a creativității constructorilor țărani. El ne amintește că respectul pentru natură, pentru tradiție și comunitate poate inspira și astăzi noi forme de creație și de conviețuire.

În cadrul ediției din acest an vor putea fi admirate lucrările artiștilor Carmen Poenaru, Lucian Binder, Ciprian Muntiu, Gheorghe Dican, Angela Tomaselli, Sorin Dumitrescu Mihăeşti, Mihaela Tătulescu, Radu Târnovean, Alida Velea, Carmen Chiţan, Teo Târnovean, Mălina Turmacu, Laura Stoian, precum și creațiile artiștilor iconari din grupul Eikona, Costel Țanea, familia Filigean, Şcoala de la Vlădești și ale copiilor din Câineni. Un moment deosebit al acestei ediții îl reprezintă dezvelirea bustului artistei Cecilia Cuțescu-Storck realizat de Sergiu Sălişte, un prim pas spre deschiderea unui nou spațiu dedicat culturii și patrimoniului local, menit să găzduiască proiecte artistice și educative și să contribuie la dezvoltarea vieții culturale din Țara Loviștei.

Întâlnirile literare din acest an îi vor reuni pe scriitorii Florentin Sorescu, Artema Burneci, Ana Andreescu, Ion Predescu, Elena Dican, Andreea Ionescu și Carmen Drăghici Hopârtean, care vor prezenta texte publicate sau în curs de apariție, într-o atmosferă de dialog și convivialitate.

Gazdele din Greblești își deschid din nou casele și gospodăriile, transformându-le pentru două zile în spații ale artei, dialogului și ospitalității. Fiecare casă spune o poveste, iar fiecare oprire pe parcursul artistic este o invitație la descoperirea unei lumi în care tradiția și creația contemporană se întâlnesc firesc.

Și în această ediție, publicul este primit cu aceeași generozitate de familia preotului Daniel Negoescu, Carmen și Liviu Hopârtean, Adeluța Frântu, familia Gheorghe și Milica Rebegel, Casa Daneș, Tanti Elvira, Elena Pavel Rebegel, Căminul Cultural Greblești, Parohia Greblești și Obștea Moșnenilor din Greblești care devin, pentru două zile, gazdele unui parcurs artistic unic, construit împreună cu artiștii și comunitatea locală.

Programul este unul foarte variat și anul acesta și va debuta vineri, 14 august cu Ateliere creative pentru copii

Sâmbătă, 15 august 2026

14:00 – Vernisajul expozițiilor de artă plastică

Căminul cultural Greblești – str. Bisericii nr. 8

15:00 – Personalitatea Ceciliei Cuţescu Stork, prezintă Luiza Barcan – critic de artă

Dezvelirea bustului artistei realizat de Sergiu Săliște

Obștea moșnenilor din Greblești, str. Principală nr. 12

16:00 – Întâlniri literare

Strada Blănete nr. 3 – Grebleşti

Invitați: Florentin Sorescu, Artema Burneci, Ana Andreescu, Ion Predescu, Elena Dican, Andreea Ionescu și Carmen Drăghici Hopârtean

18:00 – Spectacol de muzica si poezie

Strada Blănete nr. 3 – Grebleşti

Opus 1,61 – Grup de jazz-rock progresiv

Muzică și poezie cu Diana Drăghici, Cristian Ciomu, Cornel Popescu, Dorin Măciucă, Mircea Suchici

Duminică, 16 august 2026

10:00-19 :00 – Parcurs artistic prin casele deschise și spațiile expoziționale, întâlniri cu artiștii participanți.

Eveniment organizat de : Arthis – Casa de Cultură Belgo-Română din Bruxelles, Galeria „La Noi, la Greblești!”, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Râmnicu Vâlcea a UAP din România, Primăria Comunei Câineni, UZPR, Școala Gimnazială „General David Praporgescu” Câineni, Parohia Greblești.

Eveniment susţinut de : Boromir, Eurocasa, Milica şi Gheorghe Rebegel şi Ştefan Prală.

Pentru informații suplimentare, Carmen Drăghici Hopârtean, Tel : 00 40 754 532 482

E-mail: carmen@arthis.org