Președinta ANMAP, în vizită «fulger» la Direcția Județeană de Mediu Vâlcea. Voicescu nu a fost prins «descoperit»

Raluca Giorgiana Dumitrescu . Pe ordinea de zi a oficialei de la București s-au aflat…a La finele săptămânii trecute, Direcția Județeană de Mediu Vâlcea a primit vizita președintei Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate,ctivitatea curentă a instituției, proiectele aflate în derulare și cele planificate pentru perioada următoare, provocările administrative generate de actualul context al restricțiilor bugetare.

Vizita de lucru a oferit ocazia unei analize asupra activității direcției județene, a stadiului proiectelor și a aspectelor care necesită sprijin sau soluții la nivel instituțional. De asemenea, au fost discutate modalități de adaptare la actualele constrângeri bugetare, astfel încât activitatea instituției coordonată de Alin Voicescu, să se desfășoare în continuare în condiții de eficiență.

Întâlnirea face parte din seria vizitelor de lucru desfășurate în teritoriu, care au ca obiectiv menținerea unui dialog direct cu structurile județene și identificarea celor mai bune soluții pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul protecției mediului