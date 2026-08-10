Ștefania Uță campioană mondială!

Cu foarte puțin timp în urmă atleta vâlceană a terminat prima în finala de 400 m garduri a Campionatului Mondial U20 de la Oregon – SUA, cu timpul de 55,33 s. Sportiva de la CS VÂLCEA, antrenată de Alina Enescu, a declarat pentru Word Athletics imediat după finală: „A fost o cursă grozavă, foarte lină. Mi-aș fi dorit să fim mai aproape una de celălaltă ca să pot alerga mai repede. Mi-am doritt să alerg sub 55 s. Dar am răbdare… Este un rezultat special pentru mine. Atât eu, cât și antrenoarea mea ne-am dorit această medalie și este minunat să-mi reprezint țara în această probă. Am vrut să continui moștenirea Ionelei Târlea. Acum vreau să iau o pauză și să călătoresc”.

Felicitări Ștefania! Cu siguranță, împreună cu Alina, continuați moștenirea lăsată de Ionela Târlea și antrenoarea Viorica Enescu.