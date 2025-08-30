LIGA 3,PRIMA ETAPĂ. FC PĂUȘEȘTI-OTĂSĂU VS VULTURII FĂRCĂȘEȘTI

Doar câteva ore rămase până la debutul echipei FC Păușești-Otăsău în Liga 3. Sâmbătă, 30 august, pe terenul din Pietrari, nou promovata vâlceană va da piept cu Vulturii Fărcășești, dar și cu rigorile unei competiții superioare valoric. Oaspeții vin după rezultate bune în Cupa României, câte un 3-2 pe teren propriu cu FC U Craiova 1948, pentru a capota apoi, 0-3, contra Concordiei Chiajna.

Primarul Cătălin Avan rămâne mereu un optimist incorigibil:

„Ne simțim bine pregătiți și gata să întâmpinăm cu succes Liga 3. Eu zic că vom câștiga partida de debut, cu Fărcășești. Am fost la meciul lor din Cupa României împreună cu antrenorul Sorin Bucuroaia, am venit cu ceva învățăminte de acolo. Sincer, nu m-au impresionat, repet, cred că vom avea victorie sâmbătă. Cu excepția lui Streinu, are contuzie toracică și nu va juca, nu avem probleme medicale.

Ne bucurăm de un teren impecabil la Pietrari, omologat cu absolut toate cerințele îndeplinite, personal mulțumesc primarului de acolo, Nicolae Moraru, pentru colaborarea excelentă. A, am finalizat și autocarul, arată splendid așa cum este acum, personalizat. Ce să zic, ne-am făcut temele și abia așteptăm startul.

Obiectivul nostru este, în primul rând, să rămânem în Liga 3, eu sper să ne ducem spre mijlocul clasamentului”.

Lot jucători FC Păușești-Otăsău:

➡Portari – Rareș Sporea, Adrian Grigorie, Ștefan- Răzvan Popa

➡Fundași – Andrei Boțocan, Andrei Fistogeanu, Ionuț Lăzărescu, Rareș Orbișor, Nicolae Roșianu, Alexandru Uță.

➡Mijlocași – Mihai Iordache, Ion Marian, George Matei, Ștefan-Alexandru Popa, Alexandru Preda, Luca Predescu, Dede Trașcă, Nicolae Zamura, Ionuț Zăvoianu.

➡Atacanți – Gheorghe Geantă, Ștefan Ghiță, Andrei Streinu.

Partida se dispută la Pietrari și începe la ora 18,00.

📷 – FCPO pagină Fb