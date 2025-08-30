LIGA 3, PRIMA ETAPĂ. JIUL PETROȘANI – SCM RÂMNICU VÂLCEA

Anul trecut, dar pe 31 august, SCM Râmnicu Vâlcea deschidea sezonul tot cu Jiul Petroșani, dar în Zăvoi. L-a închis dramatic, într-o seară tristă de iunie, la doar două minute de intrarea în Liga 2.

Astăzi, 30 august, SCM debutează la Petroșani și :nimic nu s-a schimbat în ceea ce privește obiectivul. Promovarea rămâne țelul și în sezonul curent, spre spulberarea zicalei că ” Nu e doi, fără trei”.

Sunt însă modificări majore la nivelul lotului, dar și un Constantin Schumacher nou antrenor, și el învins dramatic in barajul de promovare, cu Baia Mare. Vâlcenii vor miza pe experiență în noul sezon, dovada fiind înregimentarea jucătorilor Doman și Vlad Achim, cei care se alătură „greilor” Rusu, Dandea, Sălcianu, Zaharia. Tinerețea se va exprima cel mai sigur pe benzi, probabil cu Croitoru și Salaoru în dreapta, iar Simion în partea stângă. Asta in timp ce poarta va asista la un duel între Gherghuș și Micle pentru postul de titular. O comparație, din jucătorii care au evoluat anul trecut cu Jiul, în prima etapă, probabil că doar patru vor fi astăzi în primul „unsprezece”, ceea ce întărește ideea de lot nou.

Să privim cu încredere startul SCM Râmnicu Vâlcea și să fim alături de echipă în întreprinderea ei de a rupe șirul ghinioanelor din ultimii doi ani.

Partida de la Petroșani începe la ora 18,00.

