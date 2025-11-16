LIGA 3, ETAPA 13. O NOUĂ REMIZĂ PENTRU VIITORUL DĂEȘTI. 1-1 CU CSM TÂRGU JIU

🟰 Al optulea egal pentru Viitorul Dăești din 13 partide a venit sâmbătă, la Fedeleșoiu. 1-1 contra CSM Târgu Jiu, vecina de clasament, cu un punct în plus.

➡️ „Meci de luptă, mai ales fizică, pe un teren greu. Felicit băieții, mai ales că lipsa lui Radu Bîrzan ne-a forțat la permutări pe posturi. Am primit gol spre finalul primei reprize, după care am ratat egalarea, un jucător de la Târgu Jiu a respins de două ori de pe linia porții. Dupa pauză, am fost peste ei , Iana a fost foarte aproape de gol. Prin minutul 70, Dinu a obținut penalty, iar Ghiță a egalat, ducându-ne la un final în care am dominat. Rămânem neînvinși de opt etape, cu cinci puncte diferență nu seria de trei meciuri jucate acasă, suntem acolo”, a rezumat partida Marius Vlădoi, directorul sportiv al Viitorului.

🔢 Dăeștenii ocupă locul 9 în clasament, 14 puncte.