Judecătorii din Vâlcea solicită CSM avizarea negativă a proiectului de reformă a pensiilor de serviciu

Tribunalul Vâlcea, întrunit în ședința din data de 25 noiembrie 2025, având pe ordinea de zi exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor de serviciu, solicită Consiliului Superior al Magistraturii avizarea negativă a acestuia.

Conform hotnews.ro, noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparenţă decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe proiectul inițiat de Guvernul Bolojan după ce instanțele judecătorești și parchetele își vor exprima poziția.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu net încasat.

Trecerea la vârsta standard de pensionare de 65 de ani se va face în 15 ani, în loc de 10 ani cât prevedea proiectul anterior.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

România trebuie să rezolve, până în 28 noiembrie, chestiunea pensiilor magistraţilor, care este, potrivit oficialilor români, jalon de îndeplinit în PNRR, poate costa pierderea a 231 de milioane de euro.