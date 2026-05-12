Intervenție necesara executată de APAVIL. Se oprește apa pe câteva străzi din Nordul Râmnicului. Când, unde? 👇🏻👇🏻👇🏻

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de blindare a conductei de apă potabilă din OL 159mm (incinta European Prod SRL), legată pe rețeaua de distribuție apă potabilă din OL 400/350 mm aflată pe strada Timiș nr. 8, în data de 13. 05. 2026, în intervalul 1100 – 1600, se va întrerupe furnizarea apei potabile către consumatorii din Râmnicu Vâlcea, strada Timiș – imobile, SC Comchim SRL, SC Șapte Spice SRL, SC Europan Prod SRL, SC United SRL, SC Sorival SRL, SC Proex SRL, SC Almazacom SRL, SC Mustata SRL, SC Anabella SRL-Fravil SRL (parțial), străzile Someș și Carpați .

Echipele de intervenție ale APAVIL S.A. vor face eforturi susținute pentru scurtarea timpului necesar finalizării lucrărilor. Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei), se vor efectua purjări în zona respectivă și în zonele adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.

Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor sau telefonic, la dispeceratul societății (telefon 0350 802 160) și confirmate de specialiștii societății noastre, cu respectarea prevederilor art. 252 al Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Vă mulțumim pentru înțelegere!