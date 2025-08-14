HANDBAL FEMININ

SLATINA BATE SCM RÂMNICU VÂLCEA ÎN „CUPA CRAIOVEI”, 30-27

Dacă nu mai e Cupa României la fotbal, este Cupa Craiovei la handbal feminin.

Și SCM Râmnicu Vâlcea pierde mereu.

În prima partidă a turneului de la Craiova, echipa SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă de CSM Slatina, scor 27-30(12-15).

Joc modest al vâlcencelor, dominate tot meciul de o arțăgoasă formație slătineană, care a jucat cu rapiditate pe atac, marcând de multe ori nepermis de ușor de pe centru. Nu este mai puțin adevărat că poarta vâlceană nu a prins mai nimic, eficiență de 14%, prin comparație, portărița Dzukeva de la Slatina a avut 48%. Dar și atacul a lăsat mult de dorit, greoi și parcă fără inventivitate, cu puține șanse date extremelor.

Rebeca Necula s-a accidentat în repriza secundă, sperăm să nu fie ceva grav, iar Mia Zschocke nu a jucat. A reintrat în schimb Daphne Gautschi, fără realizări notabile în cele aproximativ 10 minute jucate.

Au marcat pentru SCM: Karoline Lund 8, Amalie Wulff 5, Cristina Florica 3, Julia Maidhof 2, Anniken Wollik 2, Natașa Ljepoja 2, Rebeca Necula 1, Tuva Hove 1, Alberte Madsen 1, Sara Trușcă 1, Maria Lykkegaard 1.

Vineri, 15 august, prilej de revanșă pentru jucătoarele lui Florentin Pera. De la ora 2000, SCM Râmnicu Vâlcea întâlnește SCM Craiova, pe TVR Sport.

Turneul „Cupa Craiovei” se încheie sâmbătă, 16 august, când Vâlcea va juca cu Știința București, ora 1100.

Foto- Captură TVR Sport