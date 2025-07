FLORENTIN PERA FACE PRECIZĂRI

Antrenorul vâlcean Florentin Pera a avut următorul comentariu legat de prezența Rebecai Necula în echipa studențească: „Puteați să ne întrebați înainte. Împreună cu conducerea, am luat hotărârea că Rebeca să meargă la Campionatele Universitare. Ea s-a pregătit foarte bine cu SCM, în Serbia, iar noi am dorit să ajutăm echipa universitară în Portugalia. De altfel, profesorul Paul Mihăilă ne-a confirmat evoluția foarte bună a handbalistei de la Vâlcea. <<La finalul competiției, am ocupat locul 3, cea mai bună clasare a Universității noastre, performanță pe care fără sportiva dumneavoastră nu aveam nici o șansă să o obținem. Rebeca a fost declarată cea mai bună sportivă, fiind totodată și golghetera competiției cu 42 de goluri în 5 jocuri. Foarte important că este bine, sănătoasă. Mulțumesc mult conducerii clubului pentru sprijinul acordat!>>. Este o onoare și o mândrie să-ți reprezinți țara”.

Mulțumim antrenorului vâlcean pentru precizări.

Foto – SCM Râmnicu Vâlcea – Handbal Feminin