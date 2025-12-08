Femicid

O societate bolnavă își arată doar pungile de puroi, deși la bază infecția e generalizată. Pornim de la un caz autentic. Undeva prin Timiș o familie nevoiașă află o veste teribilă. La un control de rutină doctorii constată că femeia e bolnavă de cancer și trebuie să înceapă imediat terapia. Dar costă, bani pe care, evident, nu-i are. Se împrumută, amanetându-și zilele ce le mai are de trăit. În drum spre spital, bărbatul ține punga cu bani ce trebuie dusă neveste-sii pentru începerea tratamentului. Ghinionul său e că în cale îi iese o sală de păcănele. Intră pentru a-și multiplica câștigul și iese fără un chior. Ajunge la nevastă-sa cu mâna goală. Izbucnește un scandal după care bărbatul se duce în curtea spitalului și își dă foc. Asta este una din dramele României.

Recrudescența fenomenului de femicid, cu zeci de femei care mor anual răpuse de soți sau parteneri, în urma unor certuri ca cea prezentată mai sus, este o altă fațetă a aceleiași tragedii colective. De ce atâta frustrare violentă în societate? Se vede în relațiile de familie, în manifestarea opțiunilor politice, în valul de ură de pe rețelele sociale etc. Și jocurile de noroc sunt doar o consecință, un debușeu al alienării, originea răului este mult mai profundă.

Una dintre explicații ar consta în tehnologia modernă care a scos la suprafață zona mizeră de promiscuitate și delicvență. Am citit o statistică îngrijorătoare. Undeva la 20% din populația adultă nu are niciun loc de muncă stabil, niciun venit sigur. Dar oamenii ăștia trăiesc cumva. Acolo e zona lumpen: șmen, prostituție, clanuri, furt, combinații, muncă la negru; suplimentate cu ajutoare sociale și bani trimiși de rudele de afară. Această falie sordidă a societății funcționa într-un echilibru precar până de curând, echilibru care a fost deranjat.

În ultimii ani s-au petrecut câteva mutații care au favorizat acest deranj. Să le luăm pe rând. Tehnologia de supraveghere video a tăiat o sursă importantă de venit pentru cei care se ocupau de furturi și găinării. De asemenea, apariția cardului bancar a redus drastic folosirea banilor fizici. Hoții de buzunare, din locuință, pungașii de pe vremea lui Eugen Barbu au rămas fără obiectul muncii. Nici paznicii care erau selectați tot din rândul persoanelor fără o ocupație nu mai sunt atât de necesari.

Fetele s-au orientat către videochat și onlyfans, își administrează singure afacerea dintre picioare, nu mai depind de rețeaua de ”pești” care să le asigure protecție. O parte din femicid provine din cauza disperării tipilor care le aduceau clienți. Se văd dați la o parte și lipsiți de o sursă consistentă de venit.

În diaspora, populația autohtonă a început să se revolte împotriva emigranților care fac fărădelegi, uneori violent, dând foc locuințelor improvizate. Autoritățile sunt și ele împotriva emigranților, nu le iau apărarea pe cât ar trebui. Îi constrâng astfel să se întoarcă acasă, îngroșând tagma celor fără un venit stabil. Banii negri s-au redus masiv și e disperare mare. Neștiind să facă altceva, sunt speriați și le e foame. De asta au ajuns să fie vocali și politic. E o disperare reală economică care, din păcate, are și victime colaterale: bietele femei, bătute și omorâte. Statul ar trebui să identifice aceste probleme și să vină cu soluții pentru că altfel sunt generatoare de mari convulsii.