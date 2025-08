Fantezii la Căciulata

Email the Author

Organizată sub egida Primăriei Orașului Călimănești si a UAPR la Centrul de Informare turistică Căciulata, în perioada 01.08 – 30.10.2025, cu vernisajul astăzi, de la ora 12, expoziția de pictură și artă decorativă „FANTEZII ESTIVALE” vă propune vizionarea a 50 lucrări de pictură și artă decorativă semnate de Marin Răducu – pictură și Maria Răducu – artă decorativă. Expoziția reprezintă o invitație la o călătorie artistică printr-o paletă cromatică exuberantă, inspirată de bogăția și varietatea peisajului Olteniei de sub munte. Vorbind despre lucrările ce vor fi prezentate începând de astăzi și până pe 30 octombrie, artiștii au subliniat: „Am prelucrat în felurite tehnici și stiluri acea inepuizabilă sursă de inspirație din natură și din spiritualitatea locală, cultural-tradițională utilizând metamorfozări decorativ-simbolice, figurativ-abstracte, apropiate de specificul artei populare străvechi.” Excelează în acest sens, fiind prezentate în premieră, lucrările Mariei Răducu care pot deveni un bun exemplu pentru toți cei care doresc să-și ambienteze gospodăria prin reciclarea și decorarea obiectelor personale, folosind tehnica decorativă denumită generic „picto-obiect”. Autorii speră ca demersul artistic să fie și un important punct de plecare spre o latura artistică instructiv-educativă, chiar terapeutică. Programul de vizitare este de miercuri până duminică, între orele 9 și 17.

