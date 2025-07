10 milioane euro – bani europeni, pentru reabilitarea Clinicii BFT din Călimănești!

Email the Author

Clinica are o capacitate de 90 de paturi și este printre puținele din țară care oferă tratamente balneare gratuite, având o adresabilitate foarte mare.

Clădirea, cunoscută de mulți drept Vila Oltul, are o istorie de peste un secol, fiind construită în anul 1920, cu destinația de hotel.

Astăzi am semnat contractul de finanțare pentru un proiect extrem de important pentru sănătatea vâlcenilor și nu numai: reabilitarea, modernizarea și dotarea Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din Călimănești, o investiție de cca 10 milioane de euro, finanțată prin fonduri europene.

