La mulți ani!

Acum 79 de ani, pe 26 iunie 1947, s-a născut Dorel-Mihai Constantinescu, fizician, pionier al apei grele în România. Cercetarea în acest domeniu a fost inițiată de guvernul român în 1970 și, 6 ani mai târziu, în 1976, dr. Constantinescu și colegii au reușit pentru prima dată să o producă, la Râmnicu Vâlcea. Astfel, profesorul vâlcean a pus o piatră de temelie în producerea apei grele.

Astăzi pensionar, ajuns la 79 de ani, Dorel Constantinescu nu a abandonat activitățile legate de pasiunea pentru fizică și apa grea. El este prezent în mod regulat la Biblioteca Județeană Vâlcea și susține acolo conferințe pe această temă. A scris trei cărți despre Râmnicu Vâlcea și apa grea, asigurându-se astfel că munca sa de pionierat, și a colegilor săi, rămâne în memoria oamenilor.

LA MULȚI ANI!