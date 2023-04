DANIELA OTEȘANU SOLICITĂ SOLUȚII CONCRETE din partea Ministerului Afacerilor Interne pentru reducerea consumului și comercializării de droguri și etnobotanice în rândul tinerilor

Pe 19 aprilie 2023, printr-o întrebare adresată ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, Daniela Oteșanu, deputat social-democrat de Vâlcea, membru în Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, a solicitat „soluțiile concrete ale Ministerului Afacerilor Interne și ale autorităților competente pentru reducerea consumului și comercializării de droguri și etnobotanice în rândul tinerilor”.

„România nu mai este demult doar țară de tranzit, ci a devenit o sursă importantă de producție, desfacere și consum de droguri, cu precădere în rândul minorilor și al tinerilor până în 30 de ani. Pe lângă statisticile oficiale publicate de Agenția Națională Antidrog, DIICOT și Inspectoratul General al Poliției Române, toți cei implicați la firul ierbii în combaterea acestui fenomen, respectiv psihoterapeuți, toxicologi, medici ATI, medici de familie, părinți, copii confirmă că acest fenomen al stupefiantelor capătă proporții alarmante de la an la an și este mult mai grav decât în pezentările instituțiilor descrise. Domnule ministru, vă rog să-mi comunicați cum apreciați faptul că, în timp ce Agenția Națională Antidrog raportează oficial în 2022 un procent de aproximativ 9% în cazul consumului de droguri în rândul minorilor, pe de altă parte psihologii care au studiat fenomenul în licee și în cabinetele de consultanță, care au intrat în contact direct cu diferite tipuri de consumatori de droguri elevi raportează 90%, pentru aceeași perioadă. Consider că este o marjă de eroare mult prea mare pentru o problemă atât de serioasă, care a început să afecteze din ce în ce mai mulți tineri și familii. În opinia mea, fără să recunoaștem realitatea, fără să punem cifrele cap la cap, nu putem avea politici coerente pentru a limita și a ține sub control fenomenul la nivel rezonabil!”, a transmis Daniela Oteșanu în preambulul întrebării sale.

Daniela Oteșanu: „Pedepsele mari pentru producători și distribuitori am constatat că nu funcționează”

„Dacă psihologii au dreptate, numărul net al consumatorilor de droguri din intervalul 12-25 de ani este devastator. Domnule ministru, vă rog să ne spuneți în calitate de responsabil al politicilor în acest domeniu cum putem interveni la nivel legislativ sau ce trebuie făcut din partea dumneavoastră și a instituțiilor pe care le coordonați pentru a reduce fenomenul și a preveni consumul măcar la minorii și tinerii care încă nu au luat-o pe acest drum și cum îi readucem la o viață normală pe actualii consumatori de stupefiante. Vă rog să-mi transmiteți soluții concrete, nu acțiuni pe care le-ați derulat și nu au avut impact, pentru că prevenția realizată până în prezent în mediul școlar nu a influențat scăderea consumului în rândul elevilor. Pedepsele mari pentru producători și distribuitori am constatat că nu funcționează, cele pentru consumatori nu se doresc a fi introduse sau să nu fie prea dure, care este atunci rezolvarea din punctul dumneavoastră de vedere? Vă mulțumesc. Solicit răspuns în scris”, și-a încheiat Daniela Oteșanu șirul de întrebări adresat ministrului Lucian Bode.

Termenul până la care ministrul Bode este obligat prin lege să ofere răspuns scris reprezentantei județului Vâlcea în Camera Deputaților este 11 mai 2023.

