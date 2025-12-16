Cum să aranjezi mobilierul de baie

Baia este cea mai problematică zonă când vine vorba de organizare, este spațiul pe care-l vrei lejer și organizat. Rareori impresionează prin dimensiuni, dar alegând inteligent corpurile de mobilier, aceasta poate deveni un super spațiu rafinat. Descoperă cum să alegi piesele potrivite, ce culori și materiale pun în valoare o baie, dar și detalii despre efectul pe care îl au dulapurile suspendate deasupra maşinii de spălat.

Investește în piese care creează ordine și ritm

Dacă înțelegi structura băii poți lua mai ușor deciziile. Pentru a avea o amenajare coerentă ar trebui să ții cont dacă baia este de serviciu sau principală, de modul cum se deschide ușa și de dimensiunea ei. Toate acestea ar trebui să dicteze ce corpuri de mobilier să integrezi. Ar trebui să știi că atunci când alegi dulapuri deasupra maşinii de spălat câștigi spațiu extraordinar pentru depozitare și organizare. Aceste soluții nu încarcă, nu ocupă spațiu pe podea și dau un aspect coerent întregii băi.

Alege acele dulapuri care încastrează mașina de spălat. Acestea ascund parțial electrocasnicul și creează o linie vizuală curată, ele vin cu avantajul că crează o zonă coerentă unde poți depozita produsele și accesoriile folosite pentru spălat. Cu acest model poți avea coerență vizuală, estetică și, aici fiecare obiect, de la detergentul pentru spalat, la coșul pentru clești își vor găsi cu ușurință locul. Mobilierul suspendat, în culori deschise, este rezistent și dă impresia de mai mult spațiu.

Alege mobilierul în funcție de spațiul real, nu de preferințele momentului

Înainte să te îndrăgostești de o piesă de mobilier prezentă într-un catalog, ar fi bine să te gândești mai degrabă la ce se potrivește spațiului tău. Ideea că poți alege mobilerul pentru baie la ochi este eronată, pentru coerență ai nevoie de dimensiuni corecte. Analizează traseele de deschidere ale ușilor, poziția țevilor, înălțimea plafonului, sursele de lumină naturală sau artificială, în funcție de ce ai la fața locului ar trebui să iei deciziile de achiziție.

Într-o baie modernă se potrivesc piesele minimaliste și texturile lucioase pentru că acestea reflectă lumina. Pentu efect wow pot fi incluse oglinzi supradimensionate care crează iluzia de spațiu. Pentru o estetică vizuală pozitivă ai putea alege corpuri de mobilier cu sertare glisante sau rafturi deschise. Aceste soluții se potrivesc pentru obiectele pe care le folosești frecvent

Materialele sunt importante, pentru că asigură rezistență și efect impecabil. MDF-ul rezistent la umezeală, PAL-ul sau metalul tratat sunt soluții care asigură estetică interesantă, funcționalitate și coerență în acest spațiu.

Un alt detaliu care face diferența: iluminatul. Alege corpuri de lumină cu temperatură caldă, care oferă o atmosferă relaxantă. Iluminarea oglinzii este esențială, iar un spot discret în zona dușului adaugă un plus de confort și eleganță. Cu o lumină bună, orice baie capătă viață.

Sursă de imagine: New Africa – stock.adobe.com