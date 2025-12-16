Peste 250 de clienți fără gaze în Râmnic

Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale a instalației comune de utilizare ce alimentează imobilul situat pe strada Muzicii, bloc RO5-RO6, scările A și B, din localitatea Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea:

În urma unui incident produs la instalația de utilizare ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menționată, pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale astăzi, 16 decembrie 2025, începând cu ora 14:50.

Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectați 256 de clienți casnici și non casnici alimentați prin intermediul acestei instalații comune de utilizare.

Distrigaz Sud Rețele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată A.N.R.E., a defecțiunilor instalației de utilizare. Potrivit legislației în vigoare1, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.

Conform reglementărilor elaborate și aprobate de A.N.R.E., pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat A.N.R.E. pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare;

transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate.