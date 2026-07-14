Imprimanta la birou: de ce inchirierea castiga teren

Aproape orice activitate de birou depinde, intr-un fel sau altul, de o imprimanta sau un copiator. Contracte, facturi, oferte, documente interne, toate trec zilnic prin echipamentul de printare, iar cand acesta se opreste, se blocheaza si o parte din munca. Tocmai de aceea, tot mai multe firme si institutii nu se mai uita doar la pretul unui aparat, ci la cat de sigur si de previzibil e sa il tii in functiune. Iar aici inchirierea a inceput sa castige teren in fata cumpararii, dintr-un motiv simplu: muta grija echipamentului de la client la furnizor.

Cand imprimanta se opreste, se opreste si munca

O defectiune pare un lucru minor pana cand se intampla intr-o zi aglomerata. Un aparat cumparat inseamna ca, atunci cand se strica, tu esti cel care cauta un tehnician, astepti piesa si suporti timpul in care nimeni nu poate printa. Pentru un birou mic sau o institutie cu activitate constanta, aceste ore pierdute au un cost real, chiar daca nu apare pe nicio factura. Modelul de inchiriere imprimante schimba complet situatia: interventia este responsabilitatea furnizorului. La Copier Service, o defectiune se rezolva in 2-8 ore pentru clientii cu contract de inchiriere, astfel incat echipamentul sa revina rapid in functiune.

Un singur cost, totul inclus

Al doilea motiv pentru care inchirierea e atractiva tine de buget. In loc sa aduni separat pretul aparatului, tonerul, piesele si reparatiile, platesti o singura suma lunara in care intra tot. Aceasta previzibilitate conteaza enorm pentru o firma care isi planifica cheltuielile si pentru o institutie care trebuie sa incadreze totul intr-un buget clar. Aici intervine avantajul unui serviciu de inchiriere imprimante de birou: organizatia stie exact cat plateste in fiecare luna, fara costuri neasteptate de intretinere si fara capital blocat intr-un echipament care oricum se uzeaza in timp.

Echipament pe masura biroului

Un avantaj mai putin evident, dar important, este potrivirea echipamentului cu nevoia reala. Cumparand, risti sa iei un aparat prea mic, care se blocheaza la volum mare, sau prea mare, pentru care platesti degeaba. La inchiriere, echipamentul se alege in functie de cate pagini printezi lunar si de ce tip de documente ai nevoie. Un multifunctional A3 acopera copierea, printarea si scanarea pentru un departament intreg, iar daca activitatea creste, echipamentul poate fi adaptat fara o noua investitie. Practic, platesti pentru ce iti trebuie, nu pentru ce sta nefolosit.

De ce Copier Service

Copier Service activeaza de peste 15 ani pe piata de echipamente de birou si are in prezent peste 380 de clienti la nivel national si peste 650 de echipamente in regim de inchiriere. Este partener autorizat Konica Minolta, iar service-ul este asigurat de Copier Service sau prin reteaua nationala de parteneri Konica Minolta, cu interventie in 2-8 ore pentru clientii cu contract. Primesti echipamentul, consumabilele si suportul tehnic intr-un singur cost lunar, fara surprize.

Intrebari frecvente

Ce include costul lunar al unei imprimante inchiriate?

Costul lunar acopera echipamentul, consumabilele, mentenanta si interventia la defectiuni. Practic, singura ta grija ramane sa pui hartia si sa printezi, restul e inclus in abonament.

Cat de repede se rezolva o defectiune?

Pentru clientii cu contract de inchiriere, interventia se face in 2-8 ore de la sesizare, in intervalul agreat prin contract.

Ce se intampla daca am nevoie de un echipament mai performant?

Daca volumul de printare creste, echipamentul poate fi inlocuit cu unul mai potrivit, fara o noua investitie. Conditiile se stabilesc in contract.

E mai avantajos sa inchiriezi sau sa cumperi?

Pentru majoritatea firmelor si institutiilor cu activitate constanta, inchirierea ofera cost previzibil si service inclus, fara investitie initiala. Cumpararea are sens doar la un volum foarte mic si constant.