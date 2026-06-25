Comunicat finalizare proiect „Construire centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separate de familie în comuna Ștefănești, județul Vâlcea”

COMUNICAT DE PRESA

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformă”

Ștefănești, iunie 2026

„Construire centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separate de familie în comuna Ștefănești, județul Vâlcea”

Beneficiar: Comuna Ștefănești

Titlu apel de proiectare : PNRR/2023/C13/I1

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este construirea unui centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie în comuna Ștefănești care să asigure creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesionale a unor categorii defavorizate.

Obiectiv specific: Obiectivele specific proiectului sunt următoarele: construirea unui centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie în comuna Ștefănești în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în vederea reducerii numărului copiilor care sunt supuși riscului de a fi abandonați, prin organizarea de activități socio-educative. Numărul beneficiarilor proiectului este de 128 persoane.

Valoarea totală a proiectului este de 1.935.654,55 lei, din care:

– valoarea eligibilă nerambursabila din PNRR fără TVA – 1.631.197,15 lei;

– valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR – 289.102,40 lei;

– valoarea neeligibila, inclusiv TVA – 15.355,00 lei

Data de început a proiectului este 01.03.2023, iar data de finalizare este 30.06.2026.

Codul proiectului: 1446146588

Date de contact: Primar, Uță Sergiu Adrian

COMUNA STEFĂNEȘTI cu sediul în comuna Ștefănești, str. Principală, nr.52, județul Vâlcea, tel: 0769286688, e-mail: stefanesti@vl.e-adm.ro

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