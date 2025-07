Comunicat de presă finalizare proiect

„Extindere și amenajare complex comercial cu schimbarea funcțiunii în hotel”

NEX SRL, in calitate de beneficiar, a implementat incepand cu data de 28.12.2017, proiectul cu titlul „Extindere si amenajare complex comercial cu schimbarea functiunii in hotel”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2– Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor. Astfel, NEX SRL a incheiat contractul de finantare nr. 832 din 28.12.2017, cod SMIS 112019, cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei in calitate de Autoritate de Management si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in calitate de Organism Intermediar

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea durabila a NEX SRL si cresterea competitivitatii societatii pe piata regionala si nationala, prin diversificarea serviciilor, cu servicii de turism conform Cod CAEN 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, servicii care nu au fost prestate anterior in cadrul unitatii la punctul de lucru din strada Bailor nr. 19 si care se adauga gamei de servicii deja prestate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Extindere si amenajare complex comercial cu schimbarea functiunii intregului imobil in hotel 4 stele

Implementarea procesului de certificare a serviciilor sau diferitelor procese specific sistemelor de management al calitatii si mediului si clasificarea structurii de cazare

Internationalizare (participarea, la nivel international, în afara României, la misiuni comerciale, expozitii, în calitate de expozant)..

Rezultatele proiectului:

Crearea unei noi unitati hoteliere – hotel Cascada in domeniul de activitate cod CAEN 5510 cu unitati cazare de 2 persoane;

Implementarea ISO 9001 si 22000 si clasificarea structurii turistice la 4*

Participarea la un targ international de profil in vederea promovarii serviciilor.

Impactul investiţiei la nivelul localităţii/ regiunii: Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea economica la nivelul statiunii Baile Olanesti si regiunii Sud-Vest Oltenia, in acord cu standardele europene locale si regionale in domeniul turismului, adresate tuturor categoriilor de clienti. Un rezultat important al implementarii proiectului, il constituie crearea a crearea a 20 noi locuri de munca permanente in cadrul societatii.

Locul de implementare: Judetul Valcea , Oras Baile Olanesti , Livadia , str Bailor nr 19 jud. Valcea, Regiunea Sud-Vest Oltenia, România,

Contractul de finantare – „Extindere si amenajare complex comercial cu schimbarea functiunii in hotel” – are o durată de implementare de 95 luni (data începerii proiectului: 28.12.2017; data finalizării proiectului: 31.12.2025) si o valoare totală 12.907.934,88 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile acordate este de 4.378.574,79 lei, reprezentând 71.20 % din valoarea eligibilă a proiectului de 6.149.878,79 lei. Valoarea contributiei din FEDR: 3,721,788.57 lei si valoarea contributiei din bugetul national: 656,786.22 lei

NEX SRL

Date de contact:

Persoana de contact: PREDESCU DANUT, Administrator

Tel.: 0744.592.870; fax 0250775876

E-mail: office@hotelstogu.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei