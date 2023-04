Cinci sportivi de la CSȘ Râmnicu Vâlcea au urcat pe podium la Campionatul Național de Karate Interstil de la Izvorani

Email the Author

În zilele de 21, 22 și 23 aprilie 2023, la Izvorani, în județul Ilfov, Complexul Sportiv și Olimpic a găzduit Campionatul Național de Karate Interstil pentru minicadeți, cadeți, juniori, tineret și seniori, competiție organizată sub egida Federației Române de Karate. La această competiție au participat 69 de cluburi cu un număr de 585 de sportivi, printre care și sportivii sectiei de karate a Clubului Sportiv Școlar Municipiul Râmnicu Vâlcea, aflați sub îndrumarea profesorului Mihai Ioniță. Sportivii sectiei de karate a Clubului Sportiv Școlar Municipiul Râmnicu Vâlcea au obținut următoarele rezultate: Două locuri I și titlul de campioni naționali prin sportivii: • VIȘAN SORANA GABRIELA – kata individual feminin juniori (16-17 ani); • COMAN ABEL ȘTEFAN – kumite individual masculin cadeți (14-15 ani), -70 kg. Două locuri II și titlul de vicecampioni naționali prin sportivii: • NECHIȚESCU FLORIN CRISTIAN – kumite individual masculin juniori (16-17 ani), -76 kg.; • DIN ANDREI CIPRIAN – kumite individual masculin cadeți (14-15 ani), -63 kg. Un loc III prin sportivul: • TOMA OCTAVIAN ANDREI – kumite individual masculin cadeți (14-15 ani, -70 kg.

