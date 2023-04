Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Astăzi, 28 aprilie 2023, a trecut în lumea celor drepți inginerul Jean Decuseară, reprezentant de seamă al liberalismului românesc, fost Președinte al Filialei PNL Vâlcea. Născut pe 5 septembrie 1938 la București, a studiat chimie industrială și a lucrat ca inginer, apoi inginer șef, șef de șantier și din 1974 director al filialei județene Vâlcea a Trustului de Montaj Utilaj Chimic București. În această calitate a fost unul dintre cei care au contribuit în mod fundamental la industrializarea și modernizarea județului nostru. În același timp, Jean Decuseară a fost însuflețit de iubirea pentru libertate și democrație fiind membru al PNL încă de la începutul anului 1990, precum, și al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi. În 1993 la prima Conferință a Filialei Vâlcea a PNL a fost ales președinte al acesteia; funcție pe care o va exercita în anii dificili ai numeroaselor rupturi din trunchiul mai mult decât secular al Partidului (PNL Câmpeanu, PAC, PNL’93, ramuri uscate, căzute din arborele PNL acolo unde le este locul, în uitare), care s-a încheiat în 1998 cu reunificarea liberală. Chiar dacă la sfârșitul vieții, Jean Decuseară a trecut la Forța Dreptei care va avea, cel mai probabil, aceeași soartă ca înaintașele ei întru dizidență, nu a părăsit convingerile liberale, iar lunga și rodnica sa activitate în PNL merită recunoscută și apreciată. Ca membru al Partidului Național Liberal, Jean Decuseară s-a arătat întotdeauna credincios devizei și acțiunii politice a acestuia; ca președinte de Filiala, într-o perioadă dificilă, el are un merit important în realizarea unificării din 1998; ca parlamentar PNL de Vâlcea între 1996 și 2000 i-a reprezentat cu demnitate pe vâlceni, realizând aportul la reformarea țării. Ca prieteni și foști colegi ai săi, transmitem sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați! Dumnezeu să-l odihnească în pace cu drepții Săi!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597