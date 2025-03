Ioniță Sport Center, 31 de medalii la Campionatul Național de Karate Shotokan

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

„ A fost o competiție foarte susținută, cu o participare mare, 960 de sportivi la toate categoriile. Clubul nostru s-a prezentat exemplar și am reușit să obținem 31 de medalii. Felicitari copiilor medaliati cat si tuturor participantilor ! Multumim parintilor pentru sprijinul acordat! Succes in competitiile viitoare!” , a precizat antrenosrul Mihai Ioniță.

In perioada 15 – 16.03.2025, s-a desfasurat la Ramnicu Valcea Campionatul National de Karate Shotokan. Aceasta competitie din cadrul calendarului Federatiei Romane de Karate a adus la start 960 sportivi de la 67 de cluburi, printre care si sportivii Clubului Sportiv Ionita Sport Center Ramnicu Valcea, sub coordonarea profesorului/antrenor Mihai Ionita, a doamnei antrenor Florentina Gabriela Cruceru si a instructorilor profesor Ilie Cumpanasoiu si Nicolaie Manda, care au obtinut un numar de 31 medalii:

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții martie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.