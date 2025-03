Email the Author

Email the Author

About Gabriel Săndulescu,

Am scris mult, știu. Nu degeaba îmi mai zice unul-altul că sunt de modă veche. Așa că nu mai insist cu Arturo Alvarez, cel care a cerut determinare și un public fierbinte, adică exact ce a fost. Și totuși aș mai scrie. Posibil să resimt încă încărcătura emoțională a meciului de aseară, după încruntarea în care ne aruncaseră handbalistele. Sau poate că seninul dimineții pe care-l zăresc prin hubloul avionului care mă duce în Germania, pentru meciul celeilalte jumătăți de inimă, mă anunță că pot urma zile frumoase pentru sportul vâlcean. Și-atunci cuvintele curg.

Și totuși, CS Vâlcea ne-a oferit una din serile magice cu care se străduiește să ne obișnuiască. A făcut-o cu îndârjirea gladiatorului care se ridică mereu când este lovit, care așteaptă să-și primească șansa și să dea lovitura decisivă. Să vezi ambiția asta revenind în fiecare minut spre necedare, te umple de încântare. Să-i vezi pe ai noștri români acționând superb, te umple de respect și mândrie. Apoi Hudson. A fost motorul încă de la start. A cerut mingea mereu, pentru că nu-i avea alături pe Cooper și Gray. A marcat. A greșit. După greșeală, a cerut mingea imediat. Asumare și dorință. A marcat din nou. Dar cealaltă față a lui Cornelius a apărut iarăși. În sfertul patru, mai ales pentru că avea dreptate, a cedat nervos, ceea ce putea costa echipa. Nu s-a întâmplat așa pentru că, am senzația, cineva, acolo, sus, îl iubește pe Hudson. Și-apoi Mister Eral Penn, omul nostru cu dred–uri. Cel care se arată atât de util pe parchet, fără că aparențele să-l indice drept star. Și totuși, câtă putere de luptă sub ambele panouri ! Iar manifestările lui de după fiecare reușită, cu siguranță că transmiteau energie și încredere coechipierilor.

Sigur că, vorba cântecului, „Dreams are ten a penny”. Însă de la vis la realitatea de aseară părea un drum atât de lung, încât cred că nu gândea nimeni la desfășurarea asta înaintea meciului. Lăsați-mă, vă rog, cu „V-am spus eu” sau cu „În adâncul sufletului meu” , că o dăm în altele, zău așa. Mai ales când, în dimineața partidei, Gray a fost anunțat inapt, speranțele fugiseră spre minus infinit. Nu ar fi fost un capăt de țară înfrângerea. În definitiv, probabil că, la startul sezonului, se afla între „pierderile bugetate”.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri

Calendar apariții martie 2025 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.