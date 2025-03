Email the Author

Email the Author

About Gabriel Săndulescu,

Am pierdut rău, dar nu iremediabil. În handbalul feminin s-au văzut dese reveniri miraculoase. Avem nevoie de o apărare războinică. Fără compromisuri. Wollik și Maidhof trebuie recuperate mental. Poate și Mia Zschocke. Nu există alt gând decât „ Se poate, fetelor! ”. Ca picătura chinezească, așa trebuie procedat. Se poate, se poate, se poate!

Dar fetele Vâlcii și-au făcut treaba? Mai degrabă nu. Când te întorci acasă cu -6 dintr-o partidă considerată „care pe care”, parcă e mult. Sigur că, dacă te uiți puțin înapoi în timp, vezi că Brăila a luat-o mai rău în aceeași sală. Dar nu e o consolare și nici măcar nu poate fi folosită ca replică. Ne-am apărat slab, mereu pe semicerc, și mai ales fără agresivitate, adică exact ceea ce au avut nemțoaicele pe defensiva lor. În atac, au fost perioade în care nu am găsit soluții, fără să putem deschide extremele. Iar subiectul Johanna Reichert se prezintă dureros pe tabelă: 15 goluri. Am revăzut-o pe Fanta de la Orăștie, nu altceva. Până la urmă, putem spune că golurile de la 9 metri au făcut diferența. Reichert a marcat cinci, iar Vâlcea unul singur. Și-atunci întrebarea vine de la sine, chiar dacă înseamnă sare pe rana deschisă. Nu ar fi trebuit ca austriaca să primească atenție specială din partea băncii noastre? Mai ales după ce a marcat șase goluri în primele 15 minute?! Poate că este necesar un răspuns, în special în perspectiva meciului retur.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri