BASCHET MASCULIN. CS VÂLCEA 1924 BATE STEAUA ȘI ÎNTRERUPE SERIA NEGATIVĂ, 83-76

Vâlcea evită un poker negativ în Liga Națională și câștigă pe final împotriva Stelei, după o partidă cu suișuri și coborâșuri.

Într-o primă jumătate cu destule erori de ambele părți, militarii au profitat de jocul bun al lui Adelekun, dar și de faptul că gazdelor nu le intra nimic de la distanță. Vedeta locală Jenkins s-a evidențiat abia în sfertul doi, cu un coș de 3 puncte prin care vâlcenii preluau conducerea pentru prima oară: 28-27, minutul 13,30. Totuși, oaspeții au dominat sfârșitul de repriză și au intrat la vestiare cu 5 puncte avans, 39-34.

La reluare, un intermediar de 8-0 pentru Vâlcea aduce lucrurile spre normal, cu două coșuri de 3 ale lui Jenkins și McCaffery, bun joc astăzi și pentru ultimul. Bătăiosul Rareș Uță devine foarte atent sub panou și marchează de două ori consecutiv. Dar steliștii nu cedează și țin partida în suspans, în special datorită lui Dye. Rollercoasterul continuă, iar după 62-56 se ajunge din nou la egalitate, 67-67 în minutul 35. Și iarăși egalitate, 76-76, cu doar 55 secunde înainte de sirenă. Și exact când era nevoie imperioasă, Manu Lecomte și Jenkins se ridică peste toți, cu mâini netremurânde la șuturile de afară și de la libere. Vâlcea rupe seria defavorabilă și câștigă meritat cu 83-76, pentru a încheia anul pe locul 10, 18 puncte, cu o partidă restantă.

Marcatorii CS Vâlcea 1924 : Lecomte 20, Jenkins 19, Pinckney 12, McCaffery 10, Tohătan 8, Casale 5, Uță 4, Harris 2, Kiss 2, Nicoară 1.

Următoarea partidă pentru vâlceni va fi pe 5 ianuarie, contra lui Dinamo, la București.