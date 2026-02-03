Accident cu victime

Cu foarte puțin timp în urmă, la intersecția dintre bulevardul Tudor Vladimirescu și strada Mihai Viteazul, a avut loc un accident soldat cu victime. La fața locului acționează personalul de la ISU Vâlcea cât și de la poliție. Vom reveni cu amănunte.

ACTUALIZARE: Conform informațiilor primite de la ISU, victimele au fost transportate la UPU Vâlcea cu două autospeciale ale Serviciului de Ambulanță Vâlcea și una SMURD.

COMUNICAT IPJ Vâlcea

Polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au intervenit, în urmă cu puțin timp, la un accident rutier produs la intersecția străzilor Mihai Viteazul și Tudor Vladimirescu, în care au fost implicate două autoturisme.

Din primele verificări efectuate la fața locului s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 80 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui vehicul condus de un bărbat de 32 de ani.

În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto de 32 de ani, precum și a unui pasager aflat în autoturismul condus de acesta, respectiv un bărbat de 35 de ani.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Foto credit – Cătălin Mărgărit/ PinPhoto