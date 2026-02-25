«Abur gros» pe platforma chimică…concedieri, închiderea unor secții, sau doar zvonuri?

O serie de zvonurile au apărut pe Platforma Chimică, legate de Chimcomplex Râmnicu Vâlcea. Acestea aduc în discuție o posibilă restructurare – concedieri de personal aflat la pensie și nu numai, închiderea unor secții, reducerea volumului de producție.

Dacă s-ar întâmpla așa, aceste măsuri ar avea un impact negativ major asupra județului Vâlcea, într-un context deja dificil: închiderea Chiech Soda, urmează restructurarea CET-ul din vară. Probabil, platforma chimică va fi istorie în scurt timp. Vom reveni cu amănunte legate de aceste aspecte, în speranța că zvonurile nu se vor adeveri. Așa că vom cere și o poziție oficială a reprezentanților Chimcomplex, pe care-i rugăm, dacă sunt «pe fir» să o trimită, ca o completare a celor de mai sus, la e-mail: redactia@curierul.ro