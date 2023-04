A fost inaugurată una dintre cele mai moderne zone de agrement din Râmnic

Email the Author

Proiectul „Amenajare Parc Nord” a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020; până în prezent, pe aceeași axă de finanțare a POR 2014 – 2020, în Râmnicu Vâlcea s-au mai realizat Parcul Știrbei Vodă (inaugurat în martie 2022) și Parcul Ostroveni, pe faleza Oltului în zona blocurilor ANL (inaugurat în luna februarie a acestui an).

Cel de-al treilea parc realizat în Râmnic cu fonduri europene a devenit realitate marți, 11 aprilie 2023! Parcul Nord poate fi considerat un punct de atracție major nu doar pentru locuitorii cartierului din această zonă a orașului, ci pentru toți râmnicenii. Cu o multitudine de oferte atractive de petrecere a timpului liber – 13 foișoare mobilate adecvat (șapte cu câte o masă și șase cu câte două mese), vetre pentru grătar, bănci, piste de biciclete, fântâni arteziene pe lacuri, locuri de joacă și instalații de escaladă pentru copii, terenuri de volei/badminton, toate completate de facilități moderne precum o rețea de iluminat eficientă energetic, instalație automată de irigare a spațiilor verzi, platformă îngropată pentru colectarea selectivă a deșeurilor, un sistem de supraveghere video, grupuri sanitare, sistem de sonorizare etc. – cel mai nou parc al Râmnicului va atrage cu siguranță foarte mulți vizitatori, mai ales că se așteaptă o îmbunătățire a condițiilor meteorologice în săptămânile următoare.

