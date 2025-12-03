🇷🇴ASTĂZI, ROMÂNIA – UNGARIA, ÎN GRUPA PRINCIPALĂ DE LA CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ. HAI, ROMÂNIA ! ♥️

Gabriel Săndulescu transmite de la Rotterdam

🔢Naționala noastră se prezintă cu două puncte în grupa principală de la Rotterdam, la fel ca Elveția, cu Danemarca și Ungaria având patru, iar Senegal și Japonia niciunul. Partidă decisivă pentru sferturi de finală.

➡️Ieri, în discuțiile avute cu presa, am măsurat un optimism ponderat al româncelor, construit pe ceea ce a fost bine cu Danemarca. Dar și conștientizare, ca un fir roșu, a nevoiei de o apărare solidă, pentru echilibru.

➡️Nu este meciul unei națiuni, în sens de rivalitate, nu are de ce, chiar dacă întâlnirile cu Ungaria aduc mereu tensiune aparte, dar aceasta există mai mult în închipuirile noastre și câteodată prin tribune.

➡️Cu siguranță, înseamnă meciul dintre două țări care investesc mult în handbal, prin metode și strategii diferite, cu obiective, limpezime și rezultate ținând parte vecinilor de la vest.

➡️Ultima mare amintiire cu unguroaicele o arată pe Cristina Neagu rostogolindu-se de fericire pe parchet japonez, pentru ca imediat deasupra ei să să ridice piramida românească a bucuriei. Se fac șase ani de atunci, șase ani în care am tot înghițit în sec, jucătoarele, noi, cei de pe canapea, dar și oficialii de prin birouri.

➡️Sonia Seraficeanu, prezentă atunci la Tokyo, își amintește: „Cât de colectiv am jucat și cât de mult ne-am ajutat în apărare!”.

💪 Poate că asta va fi cheia și astăzi, fetelor, dragelor! Desigur, ambiție și determinare !

👌Cum ziceam, nu este meciul unei națiuni, dar poate însemna punctul de inflexiune de la care să pornească ceva cu adevărat bun în handbalul românesc.

‼️România🇷🇴- Ungaria🇭🇺, Ahoy Arena Rotterdam, ora 19.

📺Prima Sport 2 și Digi Sport 2

🇷🇴HAI, ROMÂNIA! ♥️ HAI, ROMÂNIA! ♥️ HAI, ROMÂNIA!♥️