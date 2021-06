YATAGANUL OTOMAN CARE A TERORIZAT CREȘTINĂTATEA europeană secole la rând este expus în Râmnic

Acest yatagan otoman este exponatul săptămânii la Muzeul de Istorie Vâlcea. Obiectul face parte din colecția de Istorie modernă a Muzeului de Istorie a județului Vâlcea, fiind înregistrat la numărul 5M.

„Iataganul este o armă albă, fiind folosit de către armatele Imperiului Otoman între secolele al XVI-lea și al XIX-lea. Are tăișul în interior, iar mânerul nu are gardă, plăselele terminându-se la partea superioară cu niște «urechi» care au rolul de a împiedica alunecarea iataganului din mâna luptătorului în timpul luptei.

Denumirea de yatagan are la bază o legendă: un comandant de oşti numit Osman bey a cucerit o provincie din sud-vestul Turciei de astăzi. Fierarul său, Yatagan Baba, a pus aici bazele unui atelier de confecţionat arme albe, dând numele său atât oraşului, cât şi armei în cauză.

Mânerul acestui yatagan este din os, cu extremitatea superioară proeminentă, având benzi de metal alb, cu ornamente florale. Lama este uşor încovoiată, cu vârf ascuţit şi tăiş. Are un şanţ îngust în apropierea muchiei netăioase. La zona de îmbinare, între lamă şi mâner, sunt montate ornamente de metal alb cu reprezentări florale. Lama este ornamentată cu elemente florale, pe una din feţe existând o inscripţie cu caractere arabe.

Dimensiunile sale sunt: Lungime: 76 cm; lățime: 10 cm; Lungime lamă: 60 cm”, sună descrierea făcută de angajații muzeului vâlcean.