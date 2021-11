VICTORIE CU NOROC în etapa a 13-a. Viitorul Dăești continuă cursa spre Liga a II-a

Email the Author

Și cum o vorbă foarte adevărată din fotbal spune că meciul cel mai important este cel care urmează, trebuie spus că fotbaliștii de la Viitorul Dăești își concentrează acum atenția spre partida din etapa a XIV-a. Atunci, oaspete pe stadionul de la Fedeleșoiu va fi Universitatea II Craiova. Partida ar trebui să fie la îndemâna vâlcenilor, craiovenii nereușind în acest sezon să rupă «gura târgului». Fotbaliștii din Bănie au obținut doar patru victorii în cele 13 partide disputate în Seria a VI-a (și acelea în principal contra echipelor codașe) și sunt șanse mari să rămână la același număr patru în dreptul victoriilor și după meciul de la Dăești. Sursă foto: RAUL MARIAN

În urma acestui rezultat, Viitorul Dăești rămâne pe prima poziție în ierarhia Seriei a VI-a din Liga a III-a. Elevii antrenorilor Adrian Popa și Marian Deaconescu au ajuns la un total de 31 de puncte din 13 meciuri disputate. Tot vineri, CSM Slatina (locul al doilea) s-a impus, pe teren propriu, cu 3-1 în fața grupării teleormănene CSM Alexandria (locul al treilea). Astfel, Slatina își păstrează poziția secundă, având 30 de puncte după 13 partide. CSM Alexandria rămâne pe locul al treilea, având 20 de puncte. La cum arată lucrurile în această serie, se prefigurează tot mai clar faptul că Viitorul Dăești și CSM Slatina vor fi echipele care se vor lupta pentru supremație. Una dintre ele va intra în play-off de pe primul loc, iar cealaltă de pe poziția a doua. Cel mai probabil și în play-off aceleași două formații se vor duela pentru a obține dreptul de a participa, din această serie a VI-a, la «turneul» de promovare în Liga a II-a. Va fi o misiune destul de dificilă pentru orice formație deoarece în eșalonul al doilea valoric al fotbalului românesc va promova o singură echipă din două serii (așadar, se vor lupta 20 de echipe pentru un singur loc în Liga a II-a). Însă, mai este mult până la acele momente, calculele de acest gen urmând să fie făcute abia prin lunile aprilie-mai ale anului următor.

Vineri, 19 noiembrie 2021, s-au disputat trei din cele cinci partide programate în Seria a VI-a a Ligii a III-a de fotbal. Liderul la zi al acestei serii, Viitorul Dăești, a evoluat în județul Olt, pe terenul formației Vedița Colonești. Așa cum era de anticipat, partida a fost echilibrată, Vedița fiind una dintre formațiile acestei serii care practică un joc bun pe teren propriu. La pauză, tabela indica același scor „alb” ca la debutul întâlnirii. Golurile au apărut în repriza secundă. Primii care au înscris au fost jucătorii de la Viitorul Dăești. Intrat de puțin timp pe teren, „veteranul” Florin Costea a deschis scorul în minutul 60. Gazdele nu s-au lăsat, au presat la poarta oaspeților, iar nu peste mult timp au reușit și ele să înscrie. În minutul 70, pentru Vedița Colonești a punctat Ionuț Mihai. Partida a continuat într-un ritm de echilibru, în care ambele formații și-au mai creat șanse pentru a marca. Cei care au făcut-o din nou au fost jucătorii de la Viitorul Dăești. În minutul 81, același Florin Costea a găsit drumul spre gol după o reluare din interiorul careului mic. Nici Vedița nu s-a lăsat și a fost aproape de a restabili egalitatea pe tabela de marcaj. Cu câteva minute înaintea finalului timpului regulamentar de joc, gazdele au primit o lovitură de la unsprezece metri. Portarul Dăeștiului, Păușescu, a fost inspirat în acele momente și a reușit să apere tentativa gazdelor de a marca golul al doilea. Viitorul a rezistat și în minutele de final iureșului gazdelor de a izbuti, cum-necum, să marcheze golul egalării. Partida s-a încheiat cu victoria echipe vâlcene, care s-a impus cu 2-1 în fieful trupei oltene. Așadar, cu ceva emoții, Viitorul Dăești a reușit să treacă cu bine peste etapa a 13-a, într-un joc în care și șansa a fost de partea echipei de pe malul Oltului.

