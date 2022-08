Sloturi populare de la Play’n Go

In casinourile licentiate online vei gasi sute de sloturi de la cei mai importanti producatori din aceasta industrie. Cand vine vorba de furnizori populari de pacanele, Play’n Go nu are cum sa lipseasca din aceasta lista.

Daca nu ai auzit pana acum de acest producator de jocuri sau pur si simplu vrei sa afli care sunt cele mai populare pacanele din gama sa, atunci citeste randurile de mai jos. Iti voi prezenta cateva jocuri de la Play’n Go pe care orice pasionat de pacanele ar trebui sa le incerce macar o data.

Pacanele online de la Play’n Go

Lansand unele dintre cele mai interesante sloturi de pe piata, furnizorul Play’n Go se regaseste astazi pe majoritatea platformelor de jocuri de noroc online.

Daca te intereseaza o platforma care ofera cele mai populare pacanele, printre care evident si cele de la Play’n Go, atunci te poti indrepta catre site-ul SlotV. Pe langa o oferta bogata de jocuri, daca introduci un cod promo SlotV vei beneficia si de un bonus consistent.

Daca vrei sa te distrezi la cele mai interesante si populare jocuri de la Play’n Go, iata mai jos cateva titluri cu care ar trebui sa incepi:

Book of Dead

Slotul “Rich Wilde and the Book of Dead”, cunoscut mai mult sub denumirea simpla de “Book of Dead” este un joc cu pacanele asemanator cu celebrul Book of Ra. In schimb, dupa parerea multora, la Book of Dead grafica este mult mai interesanta si moderna, astfel ca multi romani aleg sa se distreze la acest slot.

Atractia principala o reprezinta jocul bonus sau “speciala”, care se declanseaza in momentul in care pe rolele de joc apar cel putin 3 simboluri Scatter, reprezentate printr-o carte magica. Jocul bonus iti va aduce 10 rotiri gratuite, iar in timpul acestora va exista un simbol bonus expandabil. Cand simbolul special va ateriza pe una dintre role, el se va extinde pe toate pozitiile acesteia.

Astfel, in timpul jocului bonus la Book of Dead ai sansa de a obtine castiguri foarte bune.

Legacy of Dead

Un alt slot popular de la Play’n Go este Legacy of Dead, inspirat tot din antichitatea egipteana. Mecanismul de functionare este identic cu Book of Dead, existand tot rotiri gratuite cu simbol bonus expandabil. Asadar poti alege dintre doua jocuri similare, dar cu grafica si simboluri diferite pe cel care iti place cel mai mult.

Trebuie sa mai stii ca simbolul “carte” joaca atat rol de Scatter, cat si rol de simbol Wild, fiind astfel cel mai important element de pe role.

Rise of Olympus

Acest joc cu pacanele are tematica inspirata din Grecia Antica si contine multe simboluri si functii speciale. Tocmai aceste elemente il fac atat de atragator. In plus, rundele se desfasoara in modul “cascada”, adica nu exista invartiri clasice, ci simbolurile cad pe pozitii din partea de sus a ecranului.

Mana zeului – este o functie care se poate declansa aleator la finalul oricarei runde necastigatoare. Runda respectiva se reia, avand una dintre functiile bonus Hades (un set de simboluri se transforma in alt simbol), Poseidon (apar pe ecran pana la 2 jokeri) sau Zeus (2 seturi de simboluri sunt distruse)

– este o functie care se poate declansa aleator la finalul oricarei runde necastigatoare. Runda respectiva se reia, avand una dintre functiile bonus Hades (un set de simboluri se transforma in alt simbol), Poseidon (apar pe ecran pana la 2 jokeri) sau Zeus (2 seturi de simboluri sunt distruse) Furia Olimpului – exista un contor care se incarca de fiecare data cand exista combinatii castigatoare ce contin simboluri cu Zei. Odata incarcat, acesta declanseaza functia bonus “Furia Olimpului”, acolo unde zeii se rotesc in timp ce aplica functiile prezentate anterior la “Mana zeului”

– exista un contor care se incarca de fiecare data cand exista combinatii castigatoare ce contin simboluri cu Zei. Odata incarcat, acesta declanseaza functia bonus “Furia Olimpului”, acolo unde zeii se rotesc in timp ce aplica functiile prezentate anterior la “Mana zeului” Rotiri gratuite – cand intregul ecran de joc este eliberat de simboluri se declanseaza rundele gratis. Vei avea de ales dintre 3 optiuni – 4 rotiri gratuite cu Hades, 5 rotiri gratuite cu Poseidon sau 8 rotiri gratuite cu Zeus. In cadrul fiecarei runde necastigatoare se declanseaza functia “Mana zeului”, cu functia specifica fiecarui Zeu in parte. In timpul rundelor gratis exista si un multiplicator de castig care nu se reseteaza dupa rotiri

Super Flip

Super Flip este un slot destul de simplu, dar si atractiv in acelasi timp. El ofera practic 2 functii interesante. Prima este cea de re-spin, care iti va aduce o reinvartire gratuita a rolei cu numarul 3. Ea se declanseaza de fiecare data cand primele 2 role de pe ecranul de joc contin simboluri identice, dar care nu genereaza vreun castig.

A doua functie este practic jocul bonus cu rotiri gratuite. Acesta se declanseaza in momentul in care pe ecranul de joc apar cel putin 3 simboluri Scatter. Atunci vei primi 15 rotiri gratuite cu role inversate pentru castiguri mai mari. Poti obtine runde gratis suplimentare in timpul jocului bonus, putand ajunge astfel pana la 90 free spins.

Pe langa cele 4 sloturi amintite mai sus bineinteles ca sunt multe alte jocuri de la Play’n Go care trebuiesc accesate, precum Reactoonz, Pimped, Moon Pricess, Honey Rush, Fire Joker. Rasfoind oferta de pacanele a acestui furnizor vei gasi cu siguranta multe sloturi pe placul tau.