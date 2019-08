La Scundu, o nouă forță fotbalistică la orizont?

Dumitru Blejan (foto, în stânga imaginii), edilul PSD, a declarat presei locale că planurile administrației pe care o conduce pentru viitorul imediat al echipei Zorile se traduce prin investiții în baza sportivă: „Avem un proiect de amenajare şi reabilitare a bazei sportive din centrul comunei. Pe lângă tot ce înseamnă modernizarea vestiarelor, a cabinelor de duş și a sălii de festivităţi, urmează să facem tribunele, să împrejmuiesc gazonul, iar lângă această bază vom amenaja un teren sintetic de mici dimensiuni. Scopul este acela de a facem duminicile cât mai plăcute în sat, dar şi pentru a-i atrage pe tineri într-un cadru organizat şi atractiv. Baza sportivă era o promisiune mai veche. În toţi aceşti ani am încercat să identific fonduri externe în vederea modernizării, dar nu am reuşit. Anul trecut ne-am chibzuit cât am putut şi, cu bani alocaţi din bugetul local au început lucrările, s-a extins clădirea vestiarelor şi s-a mai construit un etaj. Valoarea investiţiei va fi în proximitatea unui milion de lei”.