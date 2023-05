Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) s-a lansat oficial la București

Email the Author

Membrii fondatori reprezintă 4 afaceri de familie cu capital 100% românesc, cu o experiență bogată în domeniul farmaceutic și o reputație solidă, ghidată de valori autentice. Deși provin din zone geografice și culturi diferite, aceștia au descoperit că se confruntă cu o serie de probleme comune precum statutul fragil al profesiei de farmacist, cadrul legislativ care nu acoperă problemele specifice domeniului și nu în ultimul rând carențe in comunicarea cu autoritățile. Astfel s-a născut nevoia de a fi reprezentați la nivel național prin formarea AFFR, care să gestioneze și să promoveze interesele farmaciilor și farmaciștilor. Misiunea asociației cuprinde efectuarea de demersuri pentru respectarea și îmbunătățirea legislației, pentru promovarea eticii profesionale și a normelor de concurență loială, pentru promovarea și apărarea intereselor comune ale membrilor săi în relațiile cu partenerii, dar și în raport cu autoritățile publice. Un scop important este și acela de colaborare și sprijin reciproc în activitățile pe care membrii asociației le întreprind, precum și realizarea de acțiuni care au ca obiectiv îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea calității vieții. În cadrul evenimentului de lansare publică a asociației, care a avut loc joi, 18 mai, la Phoenicia Grand Hotel București, au fost discutate obiectivele, misiunea și viziunea asociației, fiind prezentat și Consiliu Director format din Președinte Bogdan Chiriac, Director General Farmaciile Myosotis Galați, Vicepreședinte Laura Palade, Administrator Farmaciile Lara Farm Iași, Vicepreședinte Diana Copae, Administrator Farmaciile Miruna Argeș, Vicepreședinte Razvan Munteanu, Administrator Farmaciile Professional Farmaline Prahova și Director Executiv Vladimir Mănăstireanu. Directoratul Executiv al Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România va fi asigurat de către ”Public Affairs Solutions”, prin Vladimir Mănăstireanu, Managing Director în cadrul companiei specializate în afaceri publice și relații guvernamentale. Cu o experiență vastă de 15 ani în administrația publică la nivel central și local, cât și prin calitățile sale manageriale recunoscute, Vladimir aduce un aport considerabil Asociației. Vladimir a deținut numeroase roluri de conducere, ocupând în trecut funcția de președinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, secretar de stat în aparatul de lucru al vicepremierului, secretar general adjunct al Guvernului României, subprefect al județului Tulcea și parlamentar în Camera Deputaților. Agenda evenimentului a cuprins și o sesiune de networking pentru reprezentanții celor 30 de societăți comerciale care au devenit deja membre AFFR, însumând un număr de 853 de farmacii, respectiv 10% din totalul farmaciilor din România, cu o cotă de piață de 12% din total cifră de afaceri. “Ne-am bucurat de prezența omologilor noștri din toate colțurile țării, colegi care au înțeles că avem obiective comune pe care ne dorim să le transpunem în practici consistente. Domeniul farmaceutic, în care activăm deja de o bună perioadă de timp ca antreprenori, avea nevoie de o voce sonoră, coerentă si de parteneri valoroși alături de care să devenim o construcție solidă și durabilă. AFFR intenționează să devină un partener de dialog care să asigure o comunicare mai eficientă în relația cu instituțiile publice, legislative și oricare alt interlocutor din domeniile conexe.” – afirmă Bogdan Chiriac , Președintele Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR). Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România își propune să lucreze în beneficiul pacientului, să dezvolte servicii adaptate nevoilor acestuia, să redea prestigiul profesiei de farmacist și să insufle actualilor și viitorilor antreprenori dorința de a-și aduce aportul în evoluția unui domeniu care încă mai are multe praguri de depășit. Câteva dintre inițiativele care se vor regăsi pe agenda asociației: Caravana Farmaciștilor – Program educațional prin intermediul căruia liceenii fac cunoștință cu profesia de farmacist, fiind implicat personalul de specialitate, experții din domeniu dar și proprietarii de farmacii care să împărtășească din experiența proprie; Formularea de completări pentru codurile de etică și bune practici existente pentru domeniul farmaceutic; Formularea unor strategii pe termen mediu și lung în vederea multiplicării serviciilor disponibile în farmacii; Elaborarea în colaborare cu organisme neguvernamentale sau guvernamentale a unor strategii specifice în probleme de ordin general care au legătură cu starea de sănătate a populației.

