La mulți ani, bravi geniști!

„Şcoala de Artilerie şi Geniu”, constituită prin Înaltul Decret Regal nr. 996 semnat de regele Carol I şi publicat în Monitorul Oficial al României nr. 13/1881, prevedea învăţământul de nivel universitar. Din cei 10 profesori care predau cursurile tehnico-ştiinţifice, patru erau doctori în ştiinţe matematice, fizică şi ştiinţe tehnice, iar ceilalţi erau licenţiaţi în domeniile pe care le predau

Marți, se împlinesc 139 de ani de când regele Carol I a semnat Înaltul Decret Regal nr. 996 pentru înfiinţarea Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu, prima instituţie de învăţământ militar de geniu din ţară.

La 7 aprilie 1881, se înființa sub denumirea de „Școala specială de artilerie și geniu”: „Cursurile acestei școli vor fi de trei ani, din care unul de preparație, compus din elevii veniți din școala de infanterie și cavalerie, conform regulamentului special al acestei clase preparatore, iar ceilalți doi ani din toți elevii clasei preparatore cari, la examenele generale ale acelei clase, obținând media reglementară, au fost avansați la gradul de sublocotenent. Se vor admite sublocotenenți sau locotenenți aflați în regimentele de artilerie sau geniu cari ar dori să-și dezvolte cunoștințele armei lor, dacă vor satisface un examen, asupra cursurilor școalei preparatoare”. Școala și-a început cursurile în toamna anului 1881 și a funcționat în București, în localul din Calea Griviței nr. 28, împreună cu Școala Militară de Infanterie și Cavalerie.

În 1948, şcoala a fost mutată la Sibiu şi, după numai un an, la Râmnicu Vâlcea, unde a funcţionat sub denumirea de Şcoala militară de ofiţeri. În 1961, şcoala a fost mutată din nou la Sibiu, iar în 15 aprilie 1975, s-a înfiinţat la Râmnicu Vâlcea Şcoala Militară de ofiţeri activi de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate, cu durata de 3 ani, funcţionând efectiv în noul local începând cu septembrie 1976. În 22 martie 1991, Şcoala Militară se transformă în Institutul militar de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate „Panait Donici”, învăţământul fiind de nivel universitar.

La 1 septembrie 2008, se înfiinţează Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC (nuclear, biologic şi chimic – n.r.) „Panait Donici” având în subordine Baza de Instruire EOD, dislocată la Râmnicu Vâlcea, şi Baza de Instruire pentru Apărare NBC dislocată în garnizoana Câmpulung Muscel.

Începând cu 1 mai 2010, Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC „Panait Donici” se actualizează cu denumirea de Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN (chimică, biologică, radioactivă şi nucleară) „Panait Donici”. Centrul se află în subordinea Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” din Sibiu.

La momentul actual, structurile de geniu din Armata României sunt alcătuite dintr-o mare unitate – Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, o instituţie de învăţământ şi instrucţie a armei – Centrul de Perfecționare Geniu şi EOD ,,Panait Donici”, precum şi subunităţi de geniu în organica altor mari unităţi şi unităţi operaţionale.

În afara acestora, Regimentul 70 Geniu – Aviaţie este o unitate de geniu aflată în structura Statului Major al Forţelor Aeriene care are ca principale misiuni construirea, repararea, amenajarea aerodromurilor, hangarelor, punctelor de conducere a zborurilor, depozitelor de aviaţie, drumurilor şi podurilor.

Structurile de geniu joacă un rol important în îndeplinirea funcţiilor de sprijin repartizate Ministerului Apărării Naţionale. Folosirea judicioasă a capabilităţilor de geniu în acţiunile de prevenire, limitare şi înlăturare a efectelor dezastrelor este, de cele mai multe ori, determinantă pentru evitarea pierderilor de vieţi omeneşti sau pagubelor materiale. În acelaşi timp, pentru forţele de geniu ale Armatei României, intervenţia la astfel de situaţii constituie o tradiţie care, pe de o parte, a generat aşteptări specifice la nivelul conştiinţei comune a populaţiei, iar pe de altă parte, a întărit percepţia utilităţii sau chiar a indispensabilităţii armatei pentru societate inclusiv pe timp de pace. Structurile de geniu au continuat să participe la managementul unor situaţii de urgenţe civile ori de câte ori a fost nevoie, în special la inundaţii, deszăpeziri şi alunecări de teren, executând lucrări de amenajare a terenului sau puncte de trecere temporare pe poduri din pontoane sau pe poduri executate din completul podului jos metalic pe suporţi ficşi.