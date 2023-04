Ziua Veteranilor de Război – 29 aprilie

Email the Author

În contextul manifestărilor organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război – 29 aprilie, Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu Asociația „Alături de Eroi”, Asociaţia de Caritate din Armata României „Camarazii”, Confederaţia Națională pentru Antreprenoriat Feminin, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, organizează campania „Recunoștință veteranilor de război“ prin care intenționează să aducă o rază de speranță și recunoștință celor care sunt încă mărturii istorice vii – veteranii și văduvele celui de-Al Doilea Război Mondial. Campania „Recunoștință veteranilor de război“ se va desfășura în perioada 20 – 29 aprilie și va include acțiuni de distribuire a unor pachete cadou pentru toți cei 1.069 veterani și veterane de război și cele 24 de văduve de război de pe teritoriul României și pentru trei veterani de război din Republica Moldova, precum și alte activități de cinstire a memoriei celor care și-au pierdut viața pe timpul celei mai mari conflagrații mondiale și a supraviețuitorilor acesteia, veteranii de război. Astfel, în data de 26 aprilie a.c., în intervalul orar 10.00 – 16.00, la sediul Colegiului Național Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, elevii militari alături de personalități militare și civile vor pregăti 516 pachete pentru veteranii din șase județe din nordul țării. Celelalte 580 de pachete vor fi pregătite la activitatea de împachetare a cadourilor pentru veterani, care va avea loc în Sala de Marmură a Palatului Cercului Militar Național, pe data de 26 aprilie a.c., în intervalul orar 13.00 – 16.00. Alături de militari, se vor alătura la această activitate personalități culturale, artistice, din domeniul economic, social și din mass-media. Distribuirea pachetelor către veteranii de război se va realiza începând cu data de 27 aprilie. Echipele de distribuire a cadourilor sunt constituite din personal al unităţilor militare, sprijinite de voluntari, membri ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale de profil. Campania „Recunoștință veteranilor de război“ se desfășoară pentru al treilea an consecutiv. În anul 2021, primul an al campaniei, erau în viață 2.610 veterani și văduve de război pe teritoriul României și opt în Republica Moldova, cu toții primind vizita echipelor de militari care au distribuit pachetele pregătite în cadrul campaniei. Numărul beneficiarilor campaniei s-a redus, în 2022, la 1.791 veterani și văduve de război pe teritoriul României și patru din Republica Moldova. Sâmbătă, va avea loc și la Râmnicu Vâlcea o ceremonie dedicată Zilei Veteranilor de Război. De la ora 11.00, evenimentul va avea loc la Monumentul Independenței din și va culmina cu depunerea de coroane și jerbe de flori, încheiată cu defilarea gărzii de onoare, ora 11.55.

