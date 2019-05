În premieră absolută, Costeștiul, în fața primului trofeu sportiv din istoria sa recentă

• echipa de fotbal din comuna edilului social-democrat a câștigat la scor prima manșă a semifinalelor etapei județene a Cupei României

Miercuri, 8 mai 2019, formația Minerul Costești și-a asigurat, de facto, un loc în finala Cupei României la fotbal, faza județeană, după o victorie cu 7-0 în compania echipei A.S. Mihăești.

Prin acest rezultat, ortacii sunt ca și calificați, pentru prima dată de la înființarea echipei, în faza finală a acestei competiții. Cel mai probabil, marele meci organizat la Drăgoești se va disputa în compania rivalei din acest sezon pentru șefia Superligii, C.S. Viitorul Dăești care, la rândul său a câștigat primul tur al semifinalelor cu 6-0 în fața A.S. Bunești.

Ortacii au ajuns aici după victorii la scor: 6-2 cu A.C.S. Viitorul Valea Mare, în data de 2 decembrie 2018, 6-0 cu A.C.S Oltul Ionești, în data de 9 decembrie 2018 și 5-1 cu F.C. Păușești Otăsău, în ziua de 17 aprilie 2019. Cele 24 goluri înscrise în patru partide vorbesc de la sine despre sezonul avut de mineri care și în Superligă au ținut siajul liderului din Dăești prin meciuri foarte spectaculoase și scoruri fluviu. Suspansul luptei pentru Superligă s-a evaporat tocmai sâmbătă, când echipa din Costești a pierdut la limită, 0-1 confruntarea directă cu Viitorul într-un meci disputat la Dăești în fața a sute de spectatori: „Am avut un sezon extraordinar până acum, poate cel mai bun de când s-a înființat această echipă. Am strâns fotbaliști și caractere la echipă, am marcat nenumărate goluri și am adus lumea în tribune pentru jocul nostru foarte ofensiv. Am ținut în viață Superliga până dincolo de jumătatea play-off-ului din acest an și chiar am învins Dăeștiul la ei acasă. Nu mai spun că, din trei meciuri, vreo cinci reprize au fost ale noastre, ca atitudine și dominare. Nu mai contează astea acum. Mă bucur pentru șansa aceasta extraordinară de a scrie numele Minerului în istoria fotbalului vâlcean și sper să aducem trofeul acasă” au fost cuvintele primarului Toma Peștereanu.

