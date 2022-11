Festivalul Național de Teatru „VERSUS”

Email the Author

22 noiembrie, ora 17.00 – „Ai carte, ai parte” regia Andrei Cătălin și Réka Szász, Teatrul Anton Pann, intrarea liberă; 22 noiembrie, ora 18.00 – „Angajare de clovn”, regia Ion Spadaru, Teatrul „Mihai Eminescu” Botosani; 22 noiembrie, ora 20.00 – „Escu”, regia Vlad Popescu, Teatrul Municipal Ariel Rm Vâlcea, Sala Sindicatelor; 23 noiembrie, ora 19.00 – „Chapter two“, regia Vlad Trifaș, Asociatia Sirius Art; 24 noiembrie, ora 19.00 – „Adevărata poveste a Spânului” One Woman Show, spectacol de Cristina Bordeanu; 25 noiembrie, ora 10.00 – „Aladdin și lampa fermecată” , regia Geo Balint, Teatrul de Păpuși Cărăbuș Brăila; 25 noiembrie, ora 20.00 – „Insecte”, regia Mădălin Hîncu, Teatrul Municipal Bacovia Bacau; 26 noiembrie, ora 12.00 – „Ana si Regatul Vitamin”, regia Mateea Marin, Teatrul Anton Pann; 26 noiembrie, ora 19.00 – „O viață. O șosetă, un vis și o mașină de scris“ , regia Daniel Bucur, Teatrul „George Ciprian” Buzău; 27 noiembrie, ora 12.00 – „Fata moșului și fata babei”, regia Florin Iftode, Teatrul Anton Pann; 27 noiembrie, ora 19.00 – „Toxic”, regia Florin Piersic Jr, Teatru Toma Caragiu din Ploiești.

La ora 19.00, în Sala Mare a Teatrului „Anton Pann” a bătut gongul pentru primul spectacol a Festivalului – „Portugalia”, de Zoltán Egressy, în regia lui Octavian Costin, managerul acestui teatru. „A bătut gongul” este doar o figură de stil, căci clasicul gong a fost înlocuit cu transmiterea în foaier și în sală a… unei emisiuni a unui post local de radio, numit Radio „Irgács”, Irgács fiind numele unui sat din Ungaria, unde se petrece acțiunea piesei, sat aflat departe de Budapesta, dar și de… Portugalia! Este o spectacol pe care nu trebuie să-l ratați, pentru că prezintă niște realități sociale postcomuniste existente și în țara noastră – dacă numele și denumirile ungurești ar fi înlocuite cu unele românești, am crede că acțiunea se petrece în România. Irgács este un sat sărac, cu oameni săraci, însă cu vise frumoase. Acțiunea piesei se desfășoară, în cea mai mare parte, într-o cârciumă populată cu personaje pitorești, reprezentative pentru epoca actuală. Jumătate din personaje nu au nume, ci… porecle: Satană (un bețiv, care muncește mai toată ziua cu… paharul motiv pentru care nici nu mai poate articula corect cuvintele), Sfeclă (un fost polițist ajuns șomer din cauza violenței manifestate în timpul serviciului), Clamă (un „întreprinzător” în continuă căutare a unui mod de a câștiga bani), Fundă (fiica cârciumarului, „fată bătrână”, în vârstă de 25 de ani) și… Poreclă” (un scriitor din Budapesta, care face un popas în sat, înainte de a pleca în Portugalia, pentru a scrie o dramă despre portughezii de la malul mării – de fapt, al Oceanului Atlantic). Acestor personaje li se adaugă Cârciumarul (care este văduv), Preotul și două soții – cea a scriitorului „Poreclă” și cea a lui Clamă. Fiecare personaj are o poveste a lui, iar poveștile lor descriu un tablou viu și tulburător al epocii actuale. Bineînțeles, apare și o poveste de dragoste, spre final se produce și o crimă prin înjunghiere, asupra căreia se creează la început un suspans, deoarece omorul se produce în afara scenei, astfel că rezultă un spectacol dramatic, dar și comic, care te captivează și te emoționează. Este un spectacol bine șlefuit de către regizor, de către scenograf și emoționant prin jocul actorilor. Pentru mine a fost o mare și frumoasă surpriză interpreta rolului Femeia” (soția lui Clamă), o alcoolică, mereu în stare de ebrietate, stare interpretată cu brio de către actrița CĂTĂLINA SIMA, de la Teatrul „Ariel” Râmnicu Vâlcea, invitată să joace în acest spectacol, într-un tip de personaj pe care nu-l mai jucase! Desigur, toată lauda și actorilor Teatrului „Anton Pann” din distribuție, Bianca Cuculici (în rolul Fundă), Șefan Pavel (Poreclă), Radu Constantinov (Cârciumarul), Costas Mincu (Sfeclă), Constantin Dogioiu (Preotul), Andrei Cătălin (Clamă), Cosmin Teodor Pană (Satană) Réka Szász (soție – a lui Poreclă), fiecare dintre ei fiind… „de acolo”, din… Irgács. • Mircea MONU

La ora 18.00, în holul de la parterul Teatrului „Anton Pann”, a avut loc lansarea a două cărți cu totul aparte, scrise de RADU DINULESCU, regizor de teatru, film, TV, scenarist, traducător, director de teatru și scriitor: „Tegument” și „Diversiune în eter”, apărute în acest an la Editura „Creator” (Libris). Autorul a vorbit despre felul cum au apărut cele două cărți. Prima, intitulată „Tegument” (cu subtitlul „Romanul unui scenariu”) a fost la origine un scenariu de film polițist și science fiction, căruia i s-au adăugat două acțiuni diferite, privind tentativele scenaristului de a realiza un film după acest scenariu și discuții cu cititori, iar „povestea” este realizată pe trei planuri, îmbinate, scrise distinct în carte cu caractere colorate, cu caractere drepte și cu caractere italice. Cartea are o realizare grafică de excepție și fiecare din cele cinci capitole (capitolul este însă numit „parte”) începe cu o fotografie color deosebit de sugestivă. A doua carte, „Diversiune în eter” (cu subtitlul „Romanul unei generații”) ne spune, în mod ficțional, povestea colegilor de școală din Galați ai autorului, pe care nu i-a mai văzut după terminarea școlii. Sunt poveștile de viață ale unor adolescenți din perioada 1966-1970, care descoperă lumea de dincolo de școală: filmul, teatrul, sexul, muzica rock, emisiunea „Metronom” a lui Cornel Chiriac, de la Radio „Europa liberă”, cu care vor să corespondeze, ceea ce îi aduce în vizorul Securității, apoi felul în care tinerii descoperă realitățile sociale și, fiind în Galați, desigur, Combinatul Siderurgic.

