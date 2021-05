Duminică, în Zăvoi: CEA MAI AMARĂ VICTORIE pentru minerii din Costești

După înfrângerea la limită din meciul tur de la Severin (1-2), ortacii au întors de două ori partida retur, dar n-a fost de ajuns pentru a «supraviețui» în Liga a III-a

Aproximativ 100-150 de spectatori au fost martorii revenirii la viață a Zăvoiului fotbalistic odată cu primul meci deschis, chiar și parțial, publicului. Ora și jumătate de fotbal a fost presărată cu șapte goluri, deci spectacol, dar cu gazdele care ies de pe scena a treia fotbalului românesc.

Întâlnirea a pornit de la o temperatură extremă, după ce minerii s-au întors de la Mehedinți plini de contuzii și alte semne ale „ospitalității” dunărenilor. „S-au comportat ca niște măcelari!”, au fost vorbele cu care primarul Costeștiului a prefațat meciul și a dat de înțeles că muzica meciului va fi una cu țipete de durere.

În fapt, meciul a debutat de la 0-1, atunci când, dintr-un offside uriaș, oaspeții au deschis scorul încă din minutul 7 prin golul lui Crac. La faza imediat următoare, un penalty evident neacordat gazdelor a dus meciul în zona unor suspiciuni și acuzații perfect îndreptățite.

După un sfert de oră de presiune, gazdele au egalat prin Casoni (foto, în dreapta), iar speranțele de păstrare a locului din Liga a treia reînsuflețeau Zăvoiului. Pentru numai 180 de secunde însă! Dorian Vasilică îl surprinde cu un șut senzațional pe portarul Costeștiuluiși și reduce semnificativ elanul minerilor. Chiar înainte de pauză vine și a treia lovitură a oaspeților, semnată de Mișea iar la pauză se intră cu scorul de 3-1 pentru Viitorul Șimian.

Având de recuperat 4 goluri în 45 de minute, minerii au arătat semne de răzvrătire încă din minutul 55, la primul gol marcat de Rădulescu ((foto, în stânga). Pauza de hidratare a fost dominată de cuvintele lui Trașcă auzite de toată tribuna I: „Mai e timp, hai că mai e timp… Ne trebuie cap!”. Din păcate, ar mai fi fost nevoie și de ceva noroc pentru că minerii și-au sufocat musafirii până la final reușind să marcheze numai de două ori prin Rădulescu și Trașcă în ultimele cinci minute, dar contabilizând cel puțin tot atât de multe ocazii imense ratate inexplicabil.

Memorabil a rămas și sprintul de la finalul meciului spre tunel al tușierului care a închis ochii la primul gol din offside clar marcat de dunăreni. Gestul său a iritat complet publicul confirmând că arbitrul a fost perfect conștient de greutatea deciziei sale, care practic a decis barajul.

Peștereanu: „A fost japcă cu repetiție!”

Edilul Costeștiului s-a arătat scandalizat de cum au fost judecate cele două meciuri ale barajului, iar după primul gol marcat de severineni dintr-un offside clar a luat efectiv foc: „E greu să mai găsești cuvinte după un astfel de arbitraj, în 2021! Am crezut c-a fost numai o întâmplare la Severin, când gazdele s-au comportat în ultimul hal cu largul concurs al fluierașilor, iar apoi au ieșit în presă jignindu-ne că am fost slabi și că meritam să ne bată la un scor mai mare… I-am văzut și duminică pe acești băieți de la Severin ce pot. Au jucat în 12 și tot i-am întors, i-am bătut. Felicit băieții pentru dovada de caracter și bărbăție de care au dat dovadă întorcând meciul și câștigându-l chiar și împotriva arbitrilor! A fost o japcă cu repetiție, ce să mai… Suntem mici de tot dacă ne fură ca-n codru și la noi acasă! E clar că Vâlcea nu merită mai multe echipe în Liga a treia!”.