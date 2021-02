Ce înseamnă vorbele lui Timmermans pentru CET Govora: „CĂRBUNELE NU ARE NICIUN VIITOR!”

Al doilea om din cadrul Comisiei Europene cere insistent renunțarea la cărbune în România

Cuvinte fără nici un fel de echivoc de la cel mai înalt nivel pentru viitorul imediat al mineritului vâlcean și nu numai. Dacă mai era cineva care să parieze pe această sursă energetică, timpul trezirii e acum.

„Trebuie să fiu brutal de sincer: cărbunele nu are niciun viitor. De ce industria europeană de cărbune are probleme? Din cauze pur economice, pentru că nu mai există cerere pentru cărbune. Se scufundă. S-au dat subvenţii de miliarde şi miliarde care ar fi putut fi folosite mai bine pentru a crea un viitor pentru oamenii care lucrează azi în industria minieră. Dacă adăugăm la asta şi amprenta de carbon a cărbunelui, trebuie să fim sinceri să spunem că nu există un viitor al cărbunelui. (…) Trebuie să spunem clar acest lucru şi să mobilizăm mecanismul de tranziţie justă pentru a fi siguri că regiunile miniere se redefinesc, că vor exista noi posibilităţi acolo. (…) Sper că România va veni în curând cu un plan de renunţare totală la cărbune şi modul cum să facă asta şi vă asigur că noi, la Comisia Europeană, vom fi de partea României pentru a putea face ca acest lucru să se întâmple. (…) Dar este vorba doar de o tranziţie, nu de o situaţie definitivă. Deci cum puteţi face ca infrastructura de gaze să fie potrivită şi pentru perioada de după? Prin orientarea către alte surse, precum hidrogenul, care poate folosi infrastructura de gaze existentă şi modificată. Hidrogenul este energia viitorului, inclusiv pentru România. (…) Oricum, România are o capacitate foarte mare de energie eoliană terestră şi un mare potenţial eolian offshore, la fel şi în energia solară. Cred că este foarte important să investiţi în aceste direcţii. Iar gazul să fie de tranziţie, nu o situaţie permanentă. (…) Grecia s-a mişcat cel mai repede. Are mine de lignit şi va renunţa la ele în următorii ani, deci foarte repede. Noi vom fi alături de Grecia, care va investi în regenerabile. La fel, Germania are un plan bun de renunţare la cărbune, cel mai târziu în 2038. Aş sugera oficialilor români să se uite pe acordurile agreate în Germania, pentru că nu implică doar autorităţile publice şi industria cărbunelui, ci şi asociaţiile comerciale şi alţi jucători, autorităţi locale, pentru a crea un plan realistic de renunţare la cărbune, cu planuri sociale pentru companii şi cu planuri de reprofilare a regiunilor.”, a declarat cât se poate de răspicat Frans Timmermans.

Care sunt alternativele?

La începutul lunii februarie, CIECH Soda România anunța că a primit acordul de mediu pentru construirea unei noi centrale în cogenerare de înaltă eficiență, o etapă nouă și importantă în procesul de reclădire a șanselor ca societatea să reia producția de sodă pe platforma chimică.

Ce înseamnă însă o centrală în cogenerare?

O centrală de cogenerare poate economisi 50% energie primară sau mai mult în comparație cu o soluție convențională de încălzire fără generare de energie electrică. Acest lucru reduce, de asemenea, emisiile de CO2. O centrală de cogenerare generează în același timp energie electrică și căldură: căldura reziduală produsă la generarea energiei electrice este utilizată eficient în sistemele de încălzire și cele pentru prepararea apei menajere de consum. Energia primară este folosită în mod eficient având la bază principiul cogenerării. Eficiența energetică și eficiența globala cresc – în multe cazuri chiar peste 100%. Cum?

Un motor, de exemplu, sau o turbină cu gaz acționează un generator. Generatorul produce energie electrică. Căldura reziduală din blocul motor sau turbina cu gaz este transferată în lichidul de răcire sau uleiul motorului/turbina și apoi este transferată către sistemul de încălzire. De asemenea, poate fi produs și abur tehnologic.

Principiul de funcționare al cogenerării într-un sistem CHP implică utilizarea energiei primare în două moduri: un motor acționează un generator, căldura reziduală este utilizată sub formă de energie termică.

Componentele principale ale unei centrale de cogenerare sunt următoarele: Motor pe gaz sau turbină cu gaz; Generator pentru a produce energie; Schimbătorul de căldură pentru recuperarea energiei termice; Echipamente electrice de comutare și control pentru distribuția energiei electrice; Echipamente hidraulice pentru distribuția energiei termice.

La Vâlcea se află cea mai eficientă instalație de cogenerare din Europa!

Cea mai eficientă instalație de cogenerare din Europa se află chiar în Râmnicu Vâlcea iar randamentul energetic de peste 90% al acestei instalații de cogenerare a determinat construirea în anul 2015 unei a doua centrale de acest tip. Instalația Cogenerare II, considerată un vârf al tehnologiei la nivel mondial, produce mai multă energie electrică și termică decât consumă întreg orașul Râmnicu Vâlcea. În urma celor două investiții, Chimcomplex și-a redus costurile energetice cu 42%. Din punct de vedere al impactului asupra mediului, datorită economiilor anuale de gaze naturale generate de proiect, emisiile de CO2 se reduc cu peste 17.800 tone pe an.